有靈性！「鎮店之寶」不翼而飛 主人衝垃圾場竟自動現身

金門存德藥房老闆顏及人說，銅製搗藥缽和現下一般的不鏽鋼缽不同，中藥在銅缽內不會四處彈跳。（記者吳正庭攝）

2022/04/09 20:32

〔記者吳正庭／金門報導〕金門有190年歷史的老店「存德藥房」鎮店之寶銅製搗藥杵和搗藥缽今天不翼而飛，清查才發現元凶竟是「自己人」，老闆顏及人的兒子關門時不小心把藥缽「碰」入垃圾筒，直接被垃圾車載走。一行人準備從垃圾堆中「開挖」時，這只重約3公斤的藥缽、藥杵，竟自動掉落到主人面前，顏及人得知物歸原主，高興得「眼淚差點奪眶而出」。

190年金門存德藥房傳家寶 掉進垃圾桶

顏及人說，存德中藥房創設於清道光13年（1832年），今年剛好190年，他是第5代傳人。他說，早上10點多客人上門，準備為客人搗藥，這才發現平日就在手邊的「鎮店之寶」銅杵、銅缽不翼而飛，一想到這是從阿公手上傳給父親，父親再傳給他，就像傳家之寶貴重，「如果被我老爸知道一定很生氣」，當下急得如熱鍋上的螞蟻。

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顏及人調出家中監視器畫面，發現是兒子昨晚關店門時，不小心把缽、杵「碰」進垃圾筒，當時垃圾筒都是塑膠袋，所以就算是銅製品落下也沒有聲響，等到發現時，缽、杵已隨著垃圾車被載往金城垃圾回收場。

小老闆準備挖垃圾 銅製藥缽藥杵滾落面前

顏及人說，聯絡金城鎮公所清潔隊後，他兒子和女兒買了長耙子，兒子還換上舊鞋，在清潔隊員許志行、董欣裕等人協助下，準備到「垃圾山」開挖翻找，就在垃圾回收車啟動尾斗要卸下垃圾時，忽然「匡啷」一個沉甸甸聲響，整副銅缽、銅杵竟「突破重圍」，第一個滾落到兒子、女兒腳邊。顏及人說，大槪這套已有百年歷史的傳家之寶真的有靈性，「就像看到主人來了，相回家了」。

顏及人今天下午買了4箱飲料到清潔隊，感謝隊員的協助，金城鎮長李誠智由清潔隊長陳水友陪同表示，這也是為民服務的一環，肯定清潔隊員許志行、董欣裕熱心。

就是這副歷經至少三代的金門存德藥房鎮店之寶銅杵、銅缽，在外流浪大半天後，又回到主人身邊。（記者吳正庭攝）

金門招牌老店存德藥房，遇到假日更是有不少包括觀光客在內的客人上門。（記者吳正庭攝）

存德藥房老闆顏及人（左三）由女兒陪同，買飲料感謝金城鎮公所清潔隊員協助，金城鎮長李誠智（左一）、清潔隊長陳水友（右一）均到場關切。（記者吳正庭攝）

金城鎮公所清潔隊還原找到缽、杵當時情境說，垃圾車上垃圾還沒落下，缽、杵就第一個掉下來。（記者吳正庭攝）

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