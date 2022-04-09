老闆緩刑處分在身...出車禍 同車女秘書頂替駕駛

警方調閱路口監視器發現李男才是駕駛。（圖由警方提供）

2022/04/09 12:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台中市一家企業59歲李姓老闆，駕駛廂型車搭載公司秘書郭姓女子，與一輛機車發生碰撞，機車騎士黃姓男子受傷送醫。李男因有案被判緩刑，擔心緩刑被撤銷，請郭女頂替是駕駛，13個小時後再到派出所坦承自己才是車禍事故駕駛，經警方調閱路口監視器查證，李男所言不假，郭女被依頂替罪嫌送辦，但李男因事後酒測值為0，警方對他只能依A2（有人受傷）交通事故處理規定辦理。

苗栗縣大湖警分局汶水派出所員警於4日上午7點許，接獲報案指大湖鄉汶水老街發生交通事故，有人受傷，到場後，發現現場為機車騎士黃男與一輛銀色廂型車發生碰撞，黃男受傷倒地，廂型車上李男、郭女已下車。

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郭女向警員稱她是廂型車駕駛，並配合警方實施酒測，酒測值為0；黃男經消防隊送醫後，所幸僅有擦挫傷，無生命危險，酒測值為0。因雙方無酒後駕車情事，經警方製作雙方筆錄後，依照A2類交通事故處理規定辦理。

不料，4日晚間約8點許，李男、郭女再次到汶水派出所，李男坦承自己才是當時車禍的廂型車駕駛。警方調閱汶水老街路口監視器，發現李男當時從肇事自小客車駕駛座下車，所言不假。

警方依規定對車禍隔13個小時後的李男實施酒測，經酒測值為0，依照A2類交通事故處理規定辦理。但郭女涉嫌使公務人員登載不實相關罪責。

李男與郭女於7日經律師陪同下到汶水派出所製作筆錄，經了解李男因目前緩刑執行中，因發生事故擔心緩刑被撤銷恐入監服刑，當下才會請郭女頂替。警方依規定製作筆錄及相關事證後，全案移請苗栗地方檢察署偵辦。

警方調閱路口監視器發現李男才是駕駛。（圖由警方提供）

廂型車與機車發生碰撞。（圖由警方提供）

廂型車與機車發生碰撞。（圖由警方提供）

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