PO文罵王瑞德「不要臉」 詹江村判賠12萬

國民黨桃園市議員「村長」詹江村（見圖），2019年7月在臉書粉絲專頁PO文辱罵名嘴王瑞德「不要臉」等言論，除了刑事告訴，王另對詹提出民事求償30萬元，詹以可受公評之事的適當評論辯駁，但不被法官採信，桃園地院近日判決詹應給付12萬元。（資料照）

2022/04/09 12:43

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨桃園市議員「村長」詹江村，2019年7月在臉書粉絲專頁PO文辱罵名嘴王瑞德「不要臉」等言論，除了刑事告訴，王另對詹提出民事求償30萬元，詹以可受公評之事的適當評論辯駁，但不被法官採信，桃園地院近日判決詹應給付12萬元。

詹被控2019年7月至去年10月間，陸續在臉書粉絲頁發表與王有關貼文，其中，2019年7月15日貼文指王「陪同歧視客戶的無良煎餅店老闆提出訴訟，以賺取出國旅遊旅費」，並以「不要臉」、「鳥名嘴」辱罵，王認為他是協助遭韓粉圍剿的女學生提告，並非煎餅店老闆，詹卻以不實言論指摘、侮辱他，還導致他遭諸多網友留言辱罵，對詹求償30萬元。

請繼續往下閱讀...

詹主張，事件起因於第15任正副總統選舉競選期間，某位韓粉因媒體誤導，以為高雄市某煎餅店同為韓的支持者而前往消費，結帳時卻發現店家支持罷韓聯署，因此與店家及消費的女學生發生衝突，還因此鬧上媒體版面，王確實有協助事件當事人對留言的網友提告，至於陪同的是店家還是女學生非重點，他的貼文並無不實，且王身為公眾人物，不思化解反激化對立，他不能苟同，因此以不要臉、鳥名嘴評論，縱使用詞較為粗鄙、激烈，仍屬對可受公評之事的適當評論。

法官從相關新聞剪報認為王確實是協助女學生而非煎餅店老闆，詹貼文前確實未善盡查證責任，再者，既稱老闆有「歧視」、「無良」情事，又稱王有陪同、協助其提告，足以讓人聯想王亦有協助歧視、助長歧視的行為，詹的言論已屬不實、侵害他人名譽，而詹的貼文既屬不實指摘，不要臉亦非基於事實的評論，且逾越合理意見表達範圍，因此不採信詹的辯詞。

至於鳥名嘴一詞，考量王身為公眾人物，本須接受較廣泛的檢驗與評論，這部分尚未逾越合理意見評論，不認有侵害名譽權情形，審酌加害程度、雙方地位等，判決詹須給付12萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法