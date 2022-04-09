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    洗碗婦借400萬為留美女兒辦法會化死刧 竟是女乩童一場騙局

    女乩童誆婦人女兒赴美求學將遇死刧，須辦法會解厄。示意圖，與本新聞無關。（情境照）

    女乩童誆婦人女兒赴美求學將遇死刧，須辦法會解厄。示意圖，與本新聞無關。（情境照）

    2022/04/09 08:01

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一名在小吃店端盤洗碗的蔡姓婦人，栽培女兒赴美留學，2016年間卻被自稱為瑤池金母娘娘乩身的小吃店余姓闆娘誆稱，赴美期間將遇死刧，要做「延壽命法會」解厄，蔡婦瞞著女兒向銀行借了400多萬支付法會開銷，直到1年後女兒返國發現母親鉅額借貸報警揭余惡行，余女被依詐欺罪判刑1年半，358萬不法所得沒入。

    判決指出，余女在高雄市經營海產小吃店，蔡婦2015年6月間起受雇店內端盤洗碗，小吃店二樓設有神壇，余女稱自己是瑤池金母娘娘及觀世音菩薩乩身，讓蔡婦誤信余女真有超乎自然之能力，余陸續邀蔡婦出資為家人舉辦法會祈福。

    期間蔡婦女兒欲前往美國求學，余女在2016年8月間向蔡佯稱瑤池金母娘娘附身告知其女兒大限已到，赴美求學期間將遭受重大劫難殞命，要點母燈及請108位高僧誦經做「延壽命法會」延壽，且須連續5個月每日點香燭誦經，功德圓滿前不可告知旁人，否則陰間使者知道後將前功盡棄。

    蔡2016年8月至11月16日間陸續匯款358萬1510元至余女江姓同居人帳戶，一年後蔡婦女兒返國發現母親申辦鉅額貸款且多次匯款，向余女求證始知受騙，報警揭余惡行。

    經查，余女實際並未請到108位高僧，只找一名余姓男子至神壇誦經，她事後竟瞎掰「人有六根六塵六識，合數為十八界，加以人有三世，及生死兩個來回，三者相乘得數108，且36天罡72地煞相加亦為108，代表一個天象數，表彰無窮盡之意」。

    橋頭地院一審認定，余女確未如實舉辦法會，縱使其另有其餘點燈之舉，仍應論以詐欺取財罪責，判處1年半徒刑，358萬不法所得沒入，二審余女維持原判確定。

    由於蔡女前後共匯了555萬元到余女同居人的帳戶內，另提民事求償，但余僅承認358萬餘元用在「延壽命法會」，其他196萬為辦理其他法會所用，原告亦未提出具體事證請求返還，橋頭地院以過2年追訴期為由駁回蔡女之訴。

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