中國非法挖角台灣半導體人才 遭法辦者僅「冰山一角」

台灣如台積電等先進半導體業和科技人才，成為中國鎖定非法挖角的對象。台灣法務部調查局官員坦言，就中國非法獵取我人才者，目前被法辦的案件仍只是「冰山一角」。（路透資料照）

2022/04/08 19:06

〔編譯楊芙宜／台北報導〕路透報導，台灣調查局一名高層官員表示，該局已著手調查約100家中國企業，這些中企涉非法挖角台灣半導體工程師和其他科技人才，去年年初以來已有7家公司遭到起訴，有27家公司遭搜索或負責人遭約談。

不過，要求匿名以確保調查不受妨礙的該調查局高層官員表示，至今已突襲或約談等採取行動的對象僅不過是「冰山一角」。調查局表示，這名官員發言代表該局立場。

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台灣法律禁止中國投資半導體供應鏈的部分領域、包括晶片設計在內，其他如晶片封裝等領域則需要經過審查。

根據報導，這名調查局官員與同僚透露，一起正調查中的案件，某業者聲稱為台灣數據分析公司，但當局認為它實際上是一家上海晶片廠的分公司，負責把晶片設計圖傳回中國。

經過近1年監視調查，調查局於3月中約談公司負責人，目前交保候傳。由於案件仍在進行中，調查局拒絕公開公司名稱。

這些企業運用的其他招數，包括把公司註冊在如開曼群島等避稅天堂，使中國的現金流難以追查。

路透取得的法庭文件顯示，北京IC設計公司「憶芯科技」被控未經許可在新竹私設研發中心。這家中企據稱透過視訊會議軟體Zoom面試，然後經由一家香港公司處理薪資與保險。此案目前仍在審理中。

報導說，中國國有封測大廠「通富微電子」被控非法在台灣設立辦公室，員工透過一家香港子公司從海外帳戶領取美元薪資。相關被告已於今年1月被判有罪。

台灣法務部調查局上月展開迄今最大行動，對8家公司展開搜索蒐證，主因這些公司涉嫌替「中國共產黨非法挖角與竊取機密」。調查局於2020年12月成立專責小組，打擊非法挖角行動。

台灣政府正致力提高非法挖角的罰則，最高刑期擬將從1年提高至3年、罰金從5200美元提高至52萬525美元（約1510萬元台幣），並考慮修法、把洩露核心晶片技術列入違反國家安全法的行為。

不過，也有強化法規或可能阻礙本土半導體供應鏈發展的擔憂出現。這名調查局官員表示，「要是因為過於嚴苛法規，造成我們阻礙了合法外國投資者，而傷害到我們國家經濟，怎麼辦？」「這是個兩難問題，我們在這之間需要達到適當平衡。」

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