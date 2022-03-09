為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    查中資在台挖角竊密 調查局今搜索8家中企

    調查局今表示，偵辦中企違法在台挖角我國高科技人才案件，今天共計動員百餘人次，搜索14處所，詢問近60人次，同步掃蕩8家違法在台中企或研發中心。示意圖。（路透，本報合成）

    調查局今表示，偵辦中企違法在台挖角我國高科技人才案件，今天共計動員百餘人次，搜索14處所，詢問近60人次，同步掃蕩8家違法在台中企或研發中心。示意圖。（路透，本報合成）

    2022/03/09 15:43

    〔記者錢利忠／台北報導〕調查局近來積極查辦攸關國家安全的侵害營業秘密案件，僅去年即查獲26案，換算被侵害的營業秘密市值多達2118億多元。調查局今天動員百餘人執行全台大搜索，兵分14路搜索全芯智造、柏森、中星微、印星科技、芯原、硅谷數模、北京開易弘、聚力成科技等8家違法在台中企或研發中心，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例、營業秘密法等方向偵辦。

    調查局今表示，偵辦中企違法在台挖角我國高科技人才案件，今天共計動員百餘人次，搜索14處所，詢問近60人次，同步掃蕩8家違法在台中企或研發中心。

    今天調查局發動的全台搜索專案，分別接受台北、士林、桃園、新竹及台中等5個地檢署指揮偵辦，鎖定IC設計、第三代半導體及電動車相關零組件產業，共有8家公司遭搜索。

    關於北檢的搜索案件，今天指揮調查局新北市調查處，兵分3路搜索位於新竹縣竹北市的聚力成科技公司，約談該公司負責人陳俊達及職員郭彥辰、任旭寅等3人，依違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」等罪偵辦。

    調查局表示，高科技產業為我國經濟命脈，半導體技術更是護持我國經濟實力之「護國神山」，中資刻意規避我國法律，藉由台灣在地協力者協助，或轉由第三地區投資之公司名義，刻意掩飾、隱匿身分或資金來源，進而在台從事業務，此等惡意挖角及竊密的不法行為，不僅單純是經濟實力競爭，也是危及國家安全的嚴肅議題，調查局將全面反制中共對台挖角、竊密等不法行為，確保高科技產業發展， 建構完整的國家安全網。

    為提升基層調查官偵辦妨害營業秘密相關案件的能量，調查局制訂「侵害營業秘密一覽表」，可使基層調查官快速、具體、明確地，彙整遭竊的營業秘密標的，以及釐清相關犯罪手法；除運用資安及生物等科學鑑識等方式判別資訊及保全證據之外，另針對營業秘密的鑑別等辦案方法，建立相關問訊程序及標準作業流程。

    調查局今表示，偵辦中企違法在台挖角我國高科技人才案件，今天共計動員百餘人次，搜索14處所，詢問近60人次，同步掃蕩8家違法在台中企或研發中心。（資料照）

    調查局今表示，偵辦中企違法在台挖角我國高科技人才案件，今天共計動員百餘人次，搜索14處所，詢問近60人次，同步掃蕩8家違法在台中企或研發中心。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美商務部長警告中企 助俄國勢必面臨制裁
    2022/03/09 11:09

    美商務部長警告中企 助俄國勢必面臨制裁
    美歐企業斷開俄羅斯 中國科企默不吭聲
    2022/03/04 10:43

    美歐企業斷開俄羅斯 中國科企默不吭聲

    腳底按摩不求人 顧好腳底治百病！
    俄羅斯入侵烏克蘭 中國科技巨頭立場各不同
    2022/03/02 15:47

    俄羅斯入侵烏克蘭 中國科技巨頭立場各不同
    中國半導體公司非法來台不到1年就解散 負責人父子1請回1交保
    2022/01/19 23:55

    中國半導體公司非法來台不到1年就解散 負責人父子1請回1交保

    糖友是肺炎危險群？常規疫苗應施打
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播