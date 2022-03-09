查中資在台挖角竊密 調查局今搜索8家中企

調查局今表示，偵辦中企違法在台挖角我國高科技人才案件，今天共計動員百餘人次，搜索14處所，詢問近60人次，同步掃蕩8家違法在台中企或研發中心。示意圖。（路透，本報合成）

2022/03/09 15:43

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局近來積極查辦攸關國家安全的侵害營業秘密案件，僅去年即查獲26案，換算被侵害的營業秘密市值多達2118億多元。調查局今天動員百餘人執行全台大搜索，兵分14路搜索全芯智造、柏森、中星微、印星科技、芯原、硅谷數模、北京開易弘、聚力成科技等8家違法在台中企或研發中心，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例、營業秘密法等方向偵辦。

調查局今表示，偵辦中企違法在台挖角我國高科技人才案件，今天共計動員百餘人次，搜索14處所，詢問近60人次，同步掃蕩8家違法在台中企或研發中心。

請繼續往下閱讀...

今天調查局發動的全台搜索專案，分別接受台北、士林、桃園、新竹及台中等5個地檢署指揮偵辦，鎖定IC設計、第三代半導體及電動車相關零組件產業，共有8家公司遭搜索。

關於北檢的搜索案件，今天指揮調查局新北市調查處，兵分3路搜索位於新竹縣竹北市的聚力成科技公司，約談該公司負責人陳俊達及職員郭彥辰、任旭寅等3人，依違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」等罪偵辦。

調查局表示，高科技產業為我國經濟命脈，半導體技術更是護持我國經濟實力之「護國神山」，中資刻意規避我國法律，藉由台灣在地協力者協助，或轉由第三地區投資之公司名義，刻意掩飾、隱匿身分或資金來源，進而在台從事業務，此等惡意挖角及竊密的不法行為，不僅單純是經濟實力競爭，也是危及國家安全的嚴肅議題，調查局將全面反制中共對台挖角、竊密等不法行為，確保高科技產業發展， 建構完整的國家安全網。

為提升基層調查官偵辦妨害營業秘密相關案件的能量，調查局制訂「侵害營業秘密一覽表」，可使基層調查官快速、具體、明確地，彙整遭竊的營業秘密標的，以及釐清相關犯罪手法；除運用資安及生物等科學鑑識等方式判別資訊及保全證據之外，另針對營業秘密的鑑別等辦案方法，建立相關問訊程序及標準作業流程。

調查局今表示，偵辦中企違法在台挖角我國高科技人才案件，今天共計動員百餘人次，搜索14處所，詢問近60人次，同步掃蕩8家違法在台中企或研發中心。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法