南京中企挖角台灣AI晶片人才 檢方調查：3個月砸逾1億台幣

新竹地檢署。（記者蔡彰盛攝）

2022/03/24 10:47

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署營業秘密專責檢察官蔡宜臻、葉子誠分別指揮法務部調查局新北市調查處、新竹縣調查站，偵辦中國企業挖角國人、在我國從事業務活動之違反兩岸人民關係條例案，分別起訴、緩起訴南京藍洋智能科技公司與深圳毅丰科技在台延伸的觸角，其中南京藍洋在3個月內就砸下超過台幣1億元，檢方呼籲國人須珍惜台灣得來不易的關鍵核心技術與國際競爭優勢地位，切莫成為敵對勢力利用的工具。

檢方指出，南京藍洋公司為人工智慧（AI）晶片設計業者，依兩岸人民關係條例規定，中國營利事業必須經過主管機關經濟部投審會許可，並在我國設立分公司或辦事處，始得在台從事業務活動，而南京藍洋公司為能在臺從事業務活動，便透過國人張男於2019年5月間，在新竹縣竹北市申請設立臺灣藍海智能系統有限公司，由張男擔任總經理；李男擔任硬體部門IC設計研發團隊最高主管，並為南京藍洋在台招募、面試員工，組成研發團隊，將研發進度及成果回傳至南京藍洋伺服器。

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林男則於2020年4月起，擔任臺灣藍海軟體部門設計研發團隊最高主管，亦負責人員招募、面試、回傳研發成果至南京藍洋。3人以臺灣藍海作為南京藍洋在臺灣延伸手腳，利用臺灣藍海在臺灣從事人才招募及晶片研發設計業務，藉此規避法令及投審會許可程序，脫法達到在臺灣從事業務活動之目的。自2019年10月起至2020年1月止，南京藍洋總計匯入美金554萬餘元（折合新臺幣約1億5700多萬元）至臺灣藍海，用以支付各項人事薪資、房租等開銷。本案被告3人均係違反兩岸人民關係條例起訴。

另從事彩色視屏投影機研發設計業務的深圳毅丰公司，由石男從2017年6月起，在新竹縣竹北市假借設立香港毅丰公司臺灣辦事處之名，實則從事人才招募及研發設計業務，石男並任臺灣辦事處實際負責人，透過徵才網站，陸續招攬我國籍研發工程師，從事DLP（Di

gital Light Processing ）投影機之軟、硬體研發業務活動，繼將投影機研發成果傳回深圳毅丰。

檢察官偵查後，認為石男違反兩岸人民關係條例，考量石男坦承犯行，態度良好而有悔意，且臺灣毅丰辦事處亦已申請停業而無營運跡象等情，決定給予石男緩起訴處分，命其向公庫支付15萬元。

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