白牌車司機暗槓詐團50萬 被竹聯幫堂主撂人打斷四肢包尿布

竹聯幫天蠍堂堂主陳生琥。（資料照）

2022/04/08 20:11

〔記者錢利忠／台北報導〕曾與退休警員周光熹合組詐騙集團而被起訴的竹聯幫天蠍堂堂主陳生琥，前年2月遭開白牌計程車的由姓男子「黑吃黑」，陳男為了逼由男出面還錢，竟找小弟到由家噴漆、開槍，最後還打斷由男的四肢，期間為避免由男疼痛大叫或尿失禁，還拿絲襪塞他的嘴，替他包尿布，台北地檢署今依傷害及恐嚇等罪將陳男及其同夥等9人起訴。

陳生琥（35歲）先前與退休警員合組詐騙集團，謊稱要兌換市值約100多萬元的乙太幣，利用真鈔夾帶假鈔的手法行騙，今年1月才被北檢依詐欺等罪起訴，全案仍在法院審理中。

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檢方調查，該集團曾找由男幫忙開車載車手四處取款，前年2月，車手將50萬元贓款放在由男車上，遭由男黑吃黑，引來陳生琥的不滿，陳男為逼由男出面還錢，不僅跑去由母家噴紅漆、撒冥紙、放威力龐大的「大龍炮」，甚至到由男胞兄經營的汽修廠開槍警告，目的就是要逼由男出面解決。

之後陳生琥派小弟埋伏跟監，發現由男躲到桃園藏匿的行蹤後，趁由男外出買便當時上前押人，但當時由男高聲呼救，引來準備開違停車輛罰單的員警注意，押人行動一度失敗，後來陳男請出獄友彭志維協助，前年4月以介紹工作等藉口，成功騙到由男上鉤。

陳男等人為逼由男還錢，拉下新北市中和某資源回收廠的鐵門，在廠內將由男打得奄奄一息，擔心由男的呼救聲太大，還拿絲襪塞他的嘴，甚至替他包尿布，避免他因疼痛而尿失禁；之後又將他載到新竹郊區，在人煙罕至的涼亭圍毆凌虐；後來由男在被「運送」途中跳車，這才被路人發現而獲救。

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