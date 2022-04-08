議員戴寧戒護奔喪未戴戒具 送父親最後一程

戴寧在看守所人員戒護下，沒有戴上戒具，在告別式上向父親告別。（記者丁偉杰攝）

2022/04/08 09:23

〔記者丁偉杰、蔡宗勳／嘉義報導〕涉及詐領助理費案遭羈押的嘉義市議員戴寧，今早7點20分左右由嘉義看守所人員戒護到父親戴建三告別式場，送別父親最後一程，日前戴寧返家奔喪上手銬、腳鐐在靈堂前跪爬、哭泣的奔喪情景，遭外界批評不近人情，今早戴寧在看守所人員戒護下，沒有戴上戒具，參加家祭儀式停留約40分鐘後，返回嘉義看守所。

嘉義看守所表示，戴寧於3月23日清晨依法在戒護下返家奔喪，其父今日出殯，則以送父親最後一程為由依法請假獲准；戴寧這次返家參加告別式也依規定上戒具，但在進行家奠禮儀式時，考量到其需上香、跪拜，因而在加強戒護情況下解除戒具，全都依法行事。

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戴建三於3月20日凌晨病逝，戴寧未能見到父親最後一面，戴寧委任律師陳澤嘉向嘉院聲請具保停押遭駁回，後來向嘉義看守所申請戒護返家奔喪，23日清晨6點戴寧由看守所人員戒護回到嘉市中正路老家向父親靈前上香，短暫停留約15分鐘。

戴寧上手銬、腳鐐在靈堂前跪爬、哭泣的奔喪畫面曝光，引發民眾批評不近人情，包括陳明文、王美惠、蔡易餘、吳玉琴、邱泰源等5名嘉義縣市出身的民進黨籍立委3月25日拜會法務部長蔡清祥表達抗議，希望法務部戒具使用應符合比例原則，兼顧人情義理與風俗民情。

陳明文、王美惠、蔡易餘及嘉市議長莊豐安等人今早也出席戴建三告別式。陳明文受訪說，社會的運作不是只有法律，人情世故、倫理、親情等都是社會重要力量，戴寧在父親告別式回來奔喪未上戒具，矯正署比較人情化考量，希望此事件不要引起社會跟法律的對立，應從人情角度來考量。

嘉市議員戴寧（中）今早由嘉義看守所人員戒護到父親戴建三告別式場，送別父親最後一程。 （記者丁偉杰攝）

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