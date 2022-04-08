為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    議員戴寧戒護奔喪未戴戒具 送父親最後一程

    戴寧在看守所人員戒護下，沒有戴上戒具，在告別式上向父親告別。（記者丁偉杰攝）

    戴寧在看守所人員戒護下，沒有戴上戒具，在告別式上向父親告別。（記者丁偉杰攝）

    2022/04/08 09:23

    〔記者丁偉杰、蔡宗勳／嘉義報導〕涉及詐領助理費案遭羈押的嘉義市議員戴寧，今早7點20分左右由嘉義看守所人員戒護到父親戴建三告別式場，送別父親最後一程，日前戴寧返家奔喪上手銬、腳鐐在靈堂前跪爬、哭泣的奔喪情景，遭外界批評不近人情，今早戴寧在看守所人員戒護下，沒有戴上戒具，參加家祭儀式停留約40分鐘後，返回嘉義看守所。

    嘉義看守所表示，戴寧於3月23日清晨依法在戒護下返家奔喪，其父今日出殯，則以送父親最後一程為由依法請假獲准；戴寧這次返家參加告別式也依規定上戒具，但在進行家奠禮儀式時，考量到其需上香、跪拜，因而在加強戒護情況下解除戒具，全都依法行事。

    戴建三於3月20日凌晨病逝，戴寧未能見到父親最後一面，戴寧委任律師陳澤嘉向嘉院聲請具保停押遭駁回，後來向嘉義看守所申請戒護返家奔喪，23日清晨6點戴寧由看守所人員戒護回到嘉市中正路老家向父親靈前上香，短暫停留約15分鐘。

    戴寧上手銬、腳鐐在靈堂前跪爬、哭泣的奔喪畫面曝光，引發民眾批評不近人情，包括陳明文、王美惠、蔡易餘、吳玉琴、邱泰源等5名嘉義縣市出身的民進黨籍立委3月25日拜會法務部長蔡清祥表達抗議，希望法務部戒具使用應符合比例原則，兼顧人情義理與風俗民情。

    陳明文、王美惠、蔡易餘及嘉市議長莊豐安等人今早也出席戴建三告別式。陳明文受訪說，社會的運作不是只有法律，人情世故、倫理、親情等都是社會重要力量，戴寧在父親告別式回來奔喪未上戒具，矯正署比較人情化考量，希望此事件不要引起社會跟法律的對立，應從人情角度來考量。

    嘉市議員戴寧（中）今早由嘉義看守所人員戒護到父親戴建三告別式場，送別父親最後一程。 （記者丁偉杰攝）

    嘉市議員戴寧（中）今早由嘉義看守所人員戒護到父親戴建三告別式場，送別父親最後一程。 （記者丁偉杰攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    父8日告別式 嘉市議員戴寧再度聲請具保停押遭駁回
    2022/04/06 15:48

    父8日告別式 嘉市議員戴寧再度聲請具保停押遭駁回
    戴寧涉人頭詐領助理費案 申請具保停押遭拒訊後還押看守所
    2022/03/31 13:14

    戴寧涉人頭詐領助理費案 申請具保停押遭拒訊後還押看守所

    中悦北上首發豪邸案 檀悦設計曝光
    靈堂上香摘戒具 依法有彈性
    2022/03/26 05:30

    靈堂上香摘戒具 依法有彈性
    戴寧上銬奔喪「不近人情」 陳明文等5立委今向法務部抗議
    2022/03/25 15:29

    戴寧上銬奔喪「不近人情」 陳明文等5立委今向法務部抗議

    台北家電展 歌林禮上加禮驚喜送
    父親過世戴寧聲請停押 嘉義地院明上午裁定
    2022/03/21 18:26

    父親過世戴寧聲請停押 嘉義地院明上午裁定
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播