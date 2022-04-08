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    首頁　>　社會

    「開車撞你」恫嚇罷韓志工 里長等3人判罪

    2022/04/08 07:01

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市謝姓里長等3人被控2年前恐嚇罷韓志工案，經地院依違反選罷法分處3至4月不等徒刑，檢方認為量刑太輕，謝等人則指連署站疑妨害公安，均提起上訴，高雄高分院審理後，兩造均駁回，可上訴。

    判決書指出，2020年2月12日下午，罷韓志工在內門中正路紫竹寺，設立罷韓連署書站。晚上7點多，謝姓里長及其胞姐與司機等3人獲悉後，陸續抵達現場關切。

    謝等要求陳姓志工等人不得在該處徵求連署被拒後，涉嫌出言恫稱：「我出三聲，沒有移開，我馬上開車撞你，我沒有騙你」等語外，謝男另指示司機開車逼近連署站，致使陳等人心生畏懼報警。

    橋頭地院依違反選罷法，判處謝男徒刑4月，其餘2人各處徒刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日，並各褫奪公權1年，但檢方和被告均不服上訴。

    橋檢表示，被告等人僅認恐嚇、公然侮辱罪，否認違反選罷法，犯後態度不佳，要求從重量刑。

    謝等被告也不服判決，質疑連署站設置是否依道交管理條例申請，並認為有礙公共安全和交通秩序，她們是行使正當權利，具備無實質違法。

    2審合議庭法官傳喚相關證人，紫竹寺有廟會或遶境活動，才會出面處理管制事宜，並認為原審量刑妥適，判決駁回。

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