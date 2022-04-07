少將核銷2880元餐費判4年半 「45顆星」退將聲請提起非常上訴

陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平（右）7日前往最高檢遞交訴請非常上訴書。（記者塗建榮攝）

2022/04/07 11:08

〔記者錢利忠／台北報導〕陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平，2015年時以漢光演習加菜金核銷餐費2880元，被依貪污治罪條例判刑4年6月定讞，退休俸也腰斬，包括海軍陸戰隊退役上將季麟連、國防大學前校長陳鎮湘等15名退役二級上將，總計肩章上有「45顆星」，今齊聚最高檢察署遞交聲請非常上訴書，希望司法能還韓豫平清白。

韓豫平今天表示，「心理上非常的難過，對於家庭的影響（指官司）也很大，希望透過法律救濟的途徑，能還我清白」。

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前來聲援韓豫平的季麟連表示，韓豫平無端因兩千多元加菜金，遭判刑4年半，舉國譁然，對於如此缺乏正義的遭遇，深表遺憾，今天他偕同諸位資深將領及關心韓豫平蒙冤待雪的所有榮民、榮眷及人權團體，在象徵「司法正義最後防線」的最高檢察署，遞交「非常上訴聲請狀」，期待司法能彰顯正義，還韓豫平公道。

季麟連指出，千軍易得，一將難求，國家培養一位戍守一方的將領，必須經過重重淬鍊及嚴格考評，方能指導策畫、推動任務，優質將領百中選一，殊為不易，韓豫平獻身軍旅將近40年，是認真負責、有為有守的優秀將軍，卻因本案疏察而清譽盡毀、退俸全失、家庭無靠，沉冤待雪。

包括季麟連、陳鎮湘、許歷農、金恩慶、黃幸強、費鴻波、陳廷寵、謝建東、伍世文、夏瀛洲、沈國禎、苗永慶、曾金陵、彭進明、戴伯特等15名退役二級上將，今天聯名簽署陳情書，呼籲最高檢能明察此案，並敦請檢察總長能在釐清案情及上訴緣由後，為韓豫平提起非常上訴，還他一個公道、還給軍人安心服役的環境、還給人民對司法的信心。

韓豫平所犯法條為利用職務上機會詐取財物罪，屬本刑7年以上重罪，但不法利益在5萬元以下，得依規定減刑，即「情節輕微，所得或所圖得財物或不正利益在5萬元以下者，減輕其刑」；然而，韓豫平否認犯行，歸咎給幕僚不懂核銷，因此無法獲得再減刑。

最高法院部分法官認為，大法庭無法做出超出法律的見解，最有效解決爭議的方法，仍是透過法務部修法，也因此外界若認為現行貪污治罪條例第12條規定處罰過苛，法務部可參考1973年戡亂時期貪污治罪條例，即「情節輕微，所得財物在3000銀元以下者，適用有較輕處罰規定的刑法或其他法律」，提出修正草案。

法務部長蔡清祥則指出，刑法瀆職罪章與貪污治罪條例部份條文構成要件相同，但是刑度不同，有沒有必要討論修正，或是不同構成要件是否符合時宜，會一併通盤檢討；而貪污罪已考慮「情輕法重」的情況，不法利益未達5萬元即可減刑，未來是否會再調整標準，他持開放態度。

陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平（左二）今日前往最高檢遞交訴請非常上訴書。（記者塗建榮攝）

包括海軍陸戰隊退役上將季麟連、國防大學前校長陳鎮湘等15名退役二級上將，總計肩章上有「45顆星」，今齊聚最高檢察署遞交聲請非常上訴書，希望司法能還韓豫平（圖左藍色外套）清白。（記者錢利忠攝）

包括海軍陸戰隊退役上將季麟連、國防大學前校長陳鎮湘在內等15名退役二級上將，總計肩章上有「45顆星」，今齊聚最高檢察署遞交聲請非常上訴書，希望司法能還韓豫平清白。（記者錢利忠攝）

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