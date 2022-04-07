少將挪用2880元判4.5年 最高檢研議非常上訴

前花防部少將韓豫平（資料照）

2022/04/07 05:30

〔記者錢利忠、溫于德、吳政峰／台北報導〕陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平，二○一五年時以漢光演習加菜金核銷餐費二千八百八十元，被依貪污治罪條例判刑四年六月定讞，退休俸也腰斬。韓喊冤指沒有一毛錢放入自己口袋，餐敘費用也是受指揮官核定，卻由他扛罪。對此，檢察總長江惠民昨召開一、二、三審的檢察官內部會議，研析提起非常上訴的可能性。

檢察總長邀集內部會議

江惠民昨邀集最高檢檢察官宋國業、花蓮高分檢檢察長朱家崎、花蓮地檢署檢察長鍾和憲等一、二、三審檢察首長及承辦檢察官與會，會中就國防部所函覆的加菜金、軍眷定位等相關內容，以及就此案所牽涉的「利用職務上機會詐取財物罪」定讞法條進行討論，擬朝提起非常上訴方向努力。

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韓豫平所犯法條為利用職務上機會詐取財物罪，屬本刑七年以上重罪，但不法利益在五萬元以下，得依規定減刑，即「情節輕微，所得或所圖得財物或不正利益在五萬元以下者，減輕其刑」；然而，韓豫平否認犯行，歸咎給幕僚不懂核銷，因此無法獲得再減刑。

最高法院部分法官認為，大法庭無法做出超出法律的見解，最有效解決爭議的方法，仍是透過法務部修法，也因此外界若認為現行貪污治罪條例第十二條規定處罰過苛，法務部可參考一九七三年戡亂時期貪污治罪條例，即「情節輕微，所得財物在三○○○銀元以下者，適用有較輕處罰規定的刑法或其他法律」，提出修正草案。

法官強調，貪污治罪條例至今仍是有效的法令，立委如無法認同，可將五萬元或十萬元以下的貪污行為，明文立法改用一般刑法詐欺罪論處，並訂定回溯條款以解爭議。

關於公務員詐領小額補助款等輕微案件，是否適用貪污重罪偵辦，最高檢去年底曾邀集學者、專家開會，今年二月已就公務員詐領小額補貼款案件，做出統一追訴標準，只要詐領加班費、值班費、差旅費及休假補助費等四類案件，均改依刑法普通詐欺罪論處；而韓豫平一案是否適用刑法詐欺罪，檢察界內部仍在討論中，尚無定論。

法務部長蔡清祥昨則指出，刑法瀆職罪章與貪污治罪條例部份條文構成要件相同，但是刑度不同，有沒有必要討論修正，或是不同構成要件是否符合時宜，會一併通盤檢討；而貪污罪已考慮「情輕法重」的情況，不法利益未達五萬元即可減刑，未來是否會再調整標準，他持開放態度。

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