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    月入70萬金融女強人控夫婚外情 高院判夫賠100萬元

    金融界主管的林姓男子與同任職金融業高層的「女強人太太」在打離婚官司期間，林男與小三旅遊同宿，被女方求償400萬，高等法院判林男應賠償精神慰撫金100萬元。（記者楊國文攝）

    金融界主管的林姓男子與同任職金融業高層的「女強人太太」在打離婚官司期間，林男與小三旅遊同宿，被女方求償400萬，高等法院判林男應賠償精神慰撫金100萬元。（記者楊國文攝）

    2022/04/06 20:54

    〔記者楊國文／台北報導〕擔任金融界主管的林姓男子與同任職金融業高層的「女強人太太」關係不睦而分居，遭林妻訴請離婚，但她指控，離婚官司進行期間，林男竟與游姓「小三」在國內、外旅遊，並同房住宿，經蒐證後，對林男求償400萬元，他則辯稱雙方婚姻早已名存實亡，未侵害妻子的配偶權，高等法院審理後，判林應賠償精神慰撫金100萬元，還可上訴。

    判決指出，林妻指控，2018年對已分居的丈夫林男提出離婚訴訟，同年6月即雙方分居，但官司仍在進行，林男竟公然與游姓女子親吻、擁抱、親密逛街，同住桃園市林口、大溪等地飯店，並搭機同遊峇里島，已逾越男女正常關係，侵害其配偶權，檢具相關錄影資料後，向法院提起民事訴訟，要求林男賠償400萬元。

    林男反駁，妻子從她自行於2017年9月自行在外租屋起，2人已分居多年，這段期間雙方爭吵不斷，已無互信互愛基礎，妻子亦提起離婚訴訟，他並未侵害她的配偶權。

    高等法院檢視林妻提出林男和游女搭機同遊峇里島的刷卡、訂房並同住一房等資料、錄影畫面，及與女子擁吻行為，已侵害許妻配偶權，審酌林妻擔任金融業高層主管、月收入70萬元、受到精神上痛苦等情形，判林應賠償精神慰撫金100萬元，還可上訴。此外，高院日前已判准2人離婚確定。

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