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    「無罩」接觸酒店妹要「吃什麼」？ 老司機急辯解

    警方在連假期間突襲八大行業，守護防疫第一線。（民眾提供）

    警方在連假期間突襲八大行業，守護防疫第一線。（民眾提供）

    2022/04/06 20:18

    〔記者王捷／台南報導〕防疫新規定去八大場所除了要打滿三劑疫苗，非飲食期間也要戴口罩，不過台南警方突襲轄區酒店，三名男客既沒有喝酒、也沒有點菜，警方質問跟酒店小姐近距離接觸又不戴口罩，到底要「吃什麼」？但消費者急辯解，常走店都知道，戴口罩唱歌很難聽，所以才「無罩」唱歌，真的是純唱歌，警方分別依傳染病防治法移送衛生局裁罰。

    清明連假部分民眾會到酒店、舞廳放鬆，警方為了守護防疫最前線，4天來出動快70位警力，突襲轄區八大業者，由於居家檢疫隔離對象，會同步與戶政系統連線，警用系統也能查詢，因此警方用這項利器防範疫情破口，同時也藉臨檢，查驗八大行業的從業人員、消費者是否都有打滿三劑疫苗，但僅稽查3間酒店、舞廳，就有民眾違反規定。

    經過4天稽查，警方查獲業者未依規定落實「實聯制」有5件、而共有7位消費者沒有接種3劑疫苗，就跟酒店、舞廳小姐近距離接觸，另外包廂屬於室內，如果沒有飲食必須戴著口罩，其中有3位消費者，都沒有飲食卻都沒戴口罩被警方取締。

    當時警方追問，為什麼沒有飲食、旁邊又有小姐坐檯，脫口罩到底要「吃什麼」，但消費者尷尬稱，因為戴著口罩唱歌不好聽，所以才「無罩」唱歌，最後警方將這些稽查個案，依傳染病防治法移送衛生局裁罰，可處3000元以上到1萬5千元以下罰鍰。

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