自稱「客兄」恐嚇已婚女同事 要傳不雅照給「婊哥」丈夫遭判刑

自稱「客兄」恐嚇女同事公布不倫戀，給「婊哥」丈夫看她不雅照遭判刑6月。（記者黃良傑攝）

2022/04/06 08:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄黃姓男子和女同事小玲（化名）疑偷情，不甘小玲提分手，不斷以要公開不雅照，曝光不倫關係恐嚇，要脅夫妻2人離婚，甚至傳訊息給小玲和她的丈夫，自稱「客兄」，譏諷對方是「婊哥」，恐嚇曝光婚外情直到她離婚、失去小孩，小玲心生畏懼求助檢方起訴，高雄地院依恐嚇危害安全罪，判黃男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

小玲丈夫另指控被告曾傳4、5張視訊截圖照片，内容是妻子小玲的頭像，還有胸部及私密處照片特寫，說兩人有多好，拍攝地點是自家臥室，因為視訊鏡頭只拍到下體，沒有拍到小玲的臉，小玲得知黃男有她不雅照，告他涉嫌妨害秘密罪，但因未查獲不雅照，被告辯稱對方激怒他說有私密照及不雅照，才順應對方，此部分獲判無罪。

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判決書指出2020年6至7月間，被告黃男不甘有夫之婦小玲欲與他分手，不時在自己臉書貼文、LINE傳私訊，暗示、恐嚇小玲，並自稱是「客兄」，諷指小玲丈夫為「婊哥」，內容包括「就徹底曝光，就看誰頭比較綠」、「那就讓妳因為婚外情，宣揚到妳離婚、失去小孩」、「也會挑一頂綠到發亮的帽子送到辦公室給他」、「還是婊哥也希望我分享再會議室看的圖像，也分想給大家看嗎？」。

黃男還自稱「客兄」傳LINE給小玲丈夫，質問是打算要單純離婚，分開結束也為自己留著被載綠帽的面子，還是要下個月生日前，讓「客兄」放棄等待，曝光一切給大家閒言閒語看笑話，揚言分享和小玲視訊擷圖給遠在南部的公公婆婆，一起感受當時的歡樂氣氛？

被告否認恐嚇犯意，辯稱因當時情緒發言，造成小玲的想法有比較不好，沒有什麼惡意，只是激怒的情緒也否認偷拍；法官認為被告知悉與同事小玲關係曝光，將會危害其名譽，導致她與丈夫離婚，甚至失去小孩，故不斷在臉書或傳訊息恐嚇，而且至今沒有悔意，判處6個月徒刑，全案可上訴。

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