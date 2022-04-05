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    首頁　>　社會

    BMW國道火燒車 露肚裝女郎讓網High：眼睛失火了

    國道一號汐五高架3日發生火燒車，這兩天網路瘋傳一段畫面，為當時一名身穿露肚裝及馬靴的女子，霸氣的背對著起火的車輛緩緩走向前，短短的影片讓網友瘋狂朝聖。（圖擷自WoWtchout）

    國道一號汐五高架3日發生火燒車，這兩天網路瘋傳一段畫面，為當時一名身穿露肚裝及馬靴的女子，霸氣的背對著起火的車輛緩緩走向前，短短的影片讓網友瘋狂朝聖。（圖擷自WoWtchout）

    2022/04/05 07:11

    〔即時新聞／綜合報導〕國道一號汐五高架3日發生火燒車，當時車上3男1女逃到路肩等待救援，消防人員獲報後緊急到場灌救，火勢也迅速撲滅。不過這兩天網路瘋傳一段畫面，為當時一名身穿露肚裝及馬靴的女子，霸氣的背對著起火的車輛緩緩走向前，短短的影片讓網友直呼「太大了吧...火的部分」、「我不爭氣地重看了9遍」。

    綜合媒體報導，本月3日下午2點多，在國道一號汐五高架北上33公里處附近，一輛白色BMW行經該處時突然起火燃燒，車上3男1女緊急逃生，新北市消防局獲報後立刻前往現場，很快就將火勢撲滅。

    不過事後在網路上瘋傳一段以「國道火球」為名的短片，為當時從車上逃生的4人當中，綁著馬尾的女子身穿中空露肚洋裝，搭配過膝馬靴，背對著火燒車從遠處慢慢的走向前，冷靜霸氣的背影及火辣的身材引來許多網友朝聖。

    在影片底下可看到網友留言表示「我的眼睛失火了」、「豪車下來的女人果然都不會讓人失望」、「這火好晃，這球好大」、「感謝火球讓紳士集合」、「真男人是不看背後的爆炸的」、「確實有火也有球」、「我發誓我是進來看火球的，但是說好的火球呢，文不對題」等。

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