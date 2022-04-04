地下錢莊、匯兌大掃蕩 全台2週破獲1.4億元

清地下錢莊及地下匯兌，警政署發動為期2週的全國性掃蕩。（記者姚岳宏攝）

2022/04/04 14:46

〔記者姚岳宏／台北報導〕國內疫情持續延燒，地下錢莊（高利貸）業者卻利用此波疫情大賺黑心錢，為穩定金融秩序，警政署規劃「掃蕩地下金融專案行動」，自3月21日至4月1日為期2週，發動全國各警察機關強力打擊地下錢莊及地下匯兌，此次專案共破獲地下錢莊155件250人，違法放貸金額逾新台幣8千萬元，扣押新台幣132萬餘元；地下匯兌部分共計查獲11件18人，不法匯兌金額逾6千萬元，扣押218萬餘元。

警政署表示，高利貸放業者多利用網路、簡訊、LINE訊息、自製貸借廣告名片等方式，向不特定人發放廣告，或以合法掩飾非法，本次專案查有水果包裝廠或當舖業者，放款年利率自40%至3600%間，借款人不堪負荷，為躲避債務導致家庭破碎。

請繼續往下閱讀...

另在地下匯兌方面，警政署分析發現，地下通匯業者抽取佣金約佔匯兌金額的0.1%至2%，或每筆抽佣100至500元不等，通匯往來地區以台灣及中國之間最多，並遍及泰國、印尼、越南及菲律賓等東南亞地區。為維護我國金融秩序及溯源追查不法集團的金流，警方持續將地下匯兌列為嚴打目標，貫徹「向上溯源追查主嫌，向下刨根斬斷金流」。

警政署呼籲，有借款或匯兌需求均應向合法金融業者洽詢，避免向地下錢莊借錢陷入絕境，甚至連累妻兒家人，而透過地下匯兌匯款，民眾也將成為業者幫凶，傷害國家整體金融秩序。警政署將持續檢討執行做法，強化打擊不法地下金融力道，以保障人民生命財產安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法