為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    基警拚治安+防疫辛苦了 郭台強、陳家欽請吃「愛心元氣便當」

    2022/04/02 22:40

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市銀河小吃店傳播鏈引發群聚感染，基隆市警局17名員警染疫，數十人匡列居家隔離。全國警察之友總會理事長郭台強及警政署長陳家欽慰勉支援員警辛勞，今晚送來愛心元氣便當，讓員警辛苦執勤時能享用美食，提振員警工作士氣。

    警政署為穩定基隆市治安，調派警力支援，由保三總隊及基隆港務警察總隊刑警，協助疫調防止疫情擴散。體恤基隆市警察局員警連日來投入各項防疫工作，郭台強、陳家欽特地請知名業者製作菜色豐盛又營養「愛心元氣便當」，讓員警在辛勞勤務中，增強體力，補充滿滿營養。

    400份「愛心元氣便當」晚間送抵基隆市警察局，分送至四個分局、大隊、派出所等單位，讓同仁在辛苦執勤之際能享用美食。

    基隆市警察局長劉耀欽代表警察同仁，感謝理事長及署長的愛心與打氣，他也說，將凝聚同仁的力量，繼續為治安及協助防疫工作打拚，守護市民的健康與安全。

    面對來勢洶洶的疫情，劉耀欽也呼籲市民遵守防疫相關規定，避免群聚、勤洗手、佩戴口罩，一起攜手齊心共同抗疫，度過此次疫情危機。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    全國警察之友總會理事長郭台強及警政署長陳家欽慰勉支援員警辛勞，今晚送來愛心元氣便當，讓員警辛苦執勤時能享用美食，提振員警工作士氣。（記者林嘉東翻攝）

    全國警察之友總會理事長郭台強及警政署長陳家欽慰勉支援員警辛勞，今晚送來愛心元氣便當，讓員警辛苦執勤時能享用美食，提振員警工作士氣。（記者林嘉東翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    基隆類普篩 將與基層診所合作
    2022/04/02 19:23

    基隆類普篩 將與基層診所合作
    北市和平醫院護理師染疫 匡列4人居隔、29人採陰
    2022/04/02 18:52

    北市和平醫院護理師染疫 匡列4人居隔、29人採陰

    移民美式慢活別墅 三代同享美好
    淡水知名飯店發現1房客確診 今全面閉館清消
    2022/04/02 17:37

    淡水知名飯店發現1房客確診 今全面閉館清消
    基隆市警局再增4例確診群聚擴大 4/4全員將進行第2次PCR
    2022/04/02 16:38

    基隆市警局再增4例確診群聚擴大 4/4全員將進行第2次PCR
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播