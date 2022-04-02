基警拚治安+防疫辛苦了 郭台強、陳家欽請吃「愛心元氣便當」

2022/04/02 22:40

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市銀河小吃店傳播鏈引發群聚感染，基隆市警局17名員警染疫，數十人匡列居家隔離。全國警察之友總會理事長郭台強及警政署長陳家欽慰勉支援員警辛勞，今晚送來愛心元氣便當，讓員警辛苦執勤時能享用美食，提振員警工作士氣。

警政署為穩定基隆市治安，調派警力支援，由保三總隊及基隆港務警察總隊刑警，協助疫調防止疫情擴散。體恤基隆市警察局員警連日來投入各項防疫工作，郭台強、陳家欽特地請知名業者製作菜色豐盛又營養「愛心元氣便當」，讓員警在辛勞勤務中，增強體力，補充滿滿營養。

請繼續往下閱讀...

400份「愛心元氣便當」晚間送抵基隆市警察局，分送至四個分局、大隊、派出所等單位，讓同仁在辛苦執勤之際能享用美食。

基隆市警察局長劉耀欽代表警察同仁，感謝理事長及署長的愛心與打氣，他也說，將凝聚同仁的力量，繼續為治安及協助防疫工作打拚，守護市民的健康與安全。

面對來勢洶洶的疫情，劉耀欽也呼籲市民遵守防疫相關規定，避免群聚、勤洗手、佩戴口罩，一起攜手齊心共同抗疫，度過此次疫情危機。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

全國警察之友總會理事長郭台強及警政署長陳家欽慰勉支援員警辛勞，今晚送來愛心元氣便當，讓員警辛苦執勤時能享用美食，提振員警工作士氣。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法