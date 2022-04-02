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    酒駕載3友超速自撞釀2輕傷1重傷 法官：乘客亦須承擔部分過失責任

    廖男酒後搭載3友人超速自撞電線桿造成友人2輕傷、1重傷，被桃園地院依過失重傷害罪判刑8月又15天徒刑，酒駕部分另被判刑4月。（記者鄭淑婷攝）

    廖男酒後搭載3友人超速自撞電線桿造成友人2輕傷、1重傷，被桃園地院依過失重傷害罪判刑8月又15天徒刑，酒駕部分另被判刑4月。（記者鄭淑婷攝）

    2022/04/02 17:27

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市廖姓男子酒後載一起喝酒的3名友人返家，半途超速自撞電線桿害友人2輕傷1重傷，其中1人治療後仍無自理能力，廖男被控過失傷害、重傷害罪，桃園地院法官於判決中指出，廖男酒駕又超速自有過失，3人搭乘酒駕廖男車輛亦須承擔其部分過失責任，審酌廖男符合自首、過失情節嚴重及與重傷友人指定代行告訴人尚未和解等理由，從重依過失重傷害罪判刑8月又15天；廖男酒駕部分另被判刑4月。

    廖男於2020年4月15日深夜，駕車搭載葉姓、劉姓、郭姓友人到中壢區卡拉OK店飲酒，一行人喝到隔天凌晨結束，仍由廖男駕車搭載3人欲返回葉男工廠，途經速限30公里、中壢區內厝八路彎道路段，廖男因酒駕又以8、90公里時速行駛，突然失控自撞路邊電線桿，電線桿遭攔腰撞斷波及路邊車輛，車內3名友人全都受傷送醫，其中葉男因瀰漫性腦神經損傷、蜘蛛膜下腔出血併硬膜下出血、右側凹陷性顱骨骨折、頸椎骨折及肺炎等傷勢，經治療後至今仍有意識混亂、無自理能力等狀況，已達重傷害程度。

    廖男事發時酒測值達0.54已超標，被依公共危險罪移送法辦，酒駕部分已被判刑4月，另被提告過失傷害、重傷害罪，法官於判決中指出，廖男對於酒駕肇禍坦承不諱，經當庭勘驗行車紀錄器並有酒測值報告等，認為廖男確實有酒駕、於彎道嚴重超速等行為，自有過失，與車內3人受傷具有因果關係，而3人於案發時乘坐廖男駕駛的車輛，也須承擔廖男部分過失責任，而廖男於警方獲報趕抵時主動表明為肇事者，符合「刑法」自首減刑要件。

    審酌廖男雖自陳尚須獨力扶養15歲、就讀國中孩子，但其過失情節甚為嚴重，尤其1名友人因傷至今無自理能力，雖已與郭、劉2人達成調解，但尚未與葉男指定代行告訴人達成調解，從重依過失重傷害罪判處他8月又15天徒刑，可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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