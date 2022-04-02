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    首頁　>　社會

    全身酒氣騎自行車被攔查 男拒測閃重罰

    騎單車周姓男子拒酒測挨罰2400元。（讀者提供）

    騎單車周姓男子拒酒測挨罰2400元。（讀者提供）

    2022/04/02 08:24

    〔記者蔡清華／高雄報導〕酒測新制於3月31日正式上路，楠梓警分局右昌派出所員警當天下午1時20分許行經楠梓右昌街時，攔查38歲周姓男子騎乘自行車搖搖晃晃全身酒氣，雖然戴著口罩仍看得出臉色通紅，周男承認有喝一瓶啤酒並打悲情牌哀求警方高抬貴手，連母親也出馬求情，員警堅持依法公辦，最後周男拒測僅罰2400元。

    警方表示，新制上路處罰駕駛汽、機車酒駕均明顯加重罰則，包括酒駕從處兩年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金；加重至可處三年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

    酒駕致人重傷者，除了原本可處一年以上、七年以下有期徒刑，新增得併科100萬元以下罰金。酒駕致人死亡者，維持可處三年以上、十年以下有期徒刑，另增得併科200萬元以下罰金。

    對酒駕累犯的定義，從原本的五年內再犯，延長年限至十年內再犯；公路主管機關並可公布酒駕累犯者姓名、照片及違法事實。至於同車乘客的部分，連坐罰則從原先的600元以上、3000元以下罰鍰，提高至6000元以上、15000元以下。

    但對酒後騎自行車的部份，仍維持舊制罰則，依道路交通管理處罰條例，電動自行車、或自行車酒駕上路，酒測值達0.15到0.25MG/L，處600到1200元罰鍰，超過0.25MG/L，則比照機車，依公共危險罪送辦，但而拒測僅罰2400元。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    周男母親也出面說情。（讀者提供）

    周男母親也出面說情。（讀者提供）

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