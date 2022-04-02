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    首頁　>　社會

    沒見過面就要匯錢投資新創公司 女子200萬險飛了

    新北市警局汐止分局林詮峰（右）至華南銀行汐止分行頒發感謝狀，感謝行員及時報案，遏止民眾損失。（記者林嘉東翻攝）

    新北市警局汐止分局林詮峰（右）至華南銀行汐止分行頒發感謝狀，感謝行員及時報案，遏止民眾損失。（記者林嘉東翻攝）

    2022/04/02 11:35

    〔記者林嘉東／基隆報導〕詐團趁清明連假前猛騙狂詐，還好銀行行員機警報警，警方及時趕抵攔阻，4天內攔阻3起詐騙，保住被害人台幣逾300萬元血汗錢！

    上月24日下午，74歲張姓老嫗在家接到詐團來電稱，孫女販毒與人發生糾紛，脅迫張嫗拿15萬元贖人。28日上午9時許，56歲唐姓婦人被網路男蟲詐騙，需要美金2至3萬周轉；沒多久，31歲曹女也接到投資詐騙電話，心動要拿200萬投資。

    張嫗、唐婦與曹女等3人，聽從詐團指引，分別至華南銀行汐止分行、國泰世華商業銀行汐止分行、中國信託商業銀行汐止分行匯款。經受理行員詢問匯款用途，直覺有異，透過與汐止警方成立的LINE防詐通報群組，向警方報案。

    警方即時趕抵，勸說被害人，成功攔阻張嫗等3人欲匯出合計301萬元存款。

    3起詐騙案中，以曹女險些被騙走的200萬元最多。新北市警局汐止分局長林詮峰說，曹女是透過朋友介紹，認識一名自稱經理的男子，謊稱只要曹女投資一家新創科技公司200萬，就可以賺取高額報酬。

    唯曹女只有對方的LINE，也不知對方名字，就要匯200萬給對方，依曹女提供該公司的登記營業項目查出，該公司今年3月才成立，又是間五金零售業，並非新創科技公司，還好銀行行員通報後，警方及時趕往攔阻。

    林詮峰呼籲，汐止警為防範詐騙發生，與轄區金融機構以及超商密切聯繫，共組LINE防詐通報群組，盼藉由這一道圍堵防線，防堵民眾被騙；市民有任何詐騙疑慮，請利用165反詐騙諮詢專線或撥110報案專線查證。

    新北市警局汐止分局林詮峰（右）至中國信託商業銀行汐止分行頒發感謝狀，感謝行員及時報案，遏止民眾損失。（記者林嘉東翻攝）

    新北市警局汐止分局林詮峰（右）至中國信託商業銀行汐止分行頒發感謝狀，感謝行員及時報案，遏止民眾損失。（記者林嘉東翻攝）

    新北市警局汐止分局林詮峰（右）至國泰世華商業銀行汐止分行頒發感謝狀，感謝行員及時報案，遏止民眾損失。（記者林嘉東翻攝）

    新北市警局汐止分局林詮峰（右）至國泰世華商業銀行汐止分行頒發感謝狀，感謝行員及時報案，遏止民眾損失。（記者林嘉東翻攝）

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