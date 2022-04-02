靠外流私藏性愛片衝讚數挨轟 世新明星球員致歉：將退賽

一名男網友指出，世新籃球聯盟人氣球員選拔賽票數最高的男同學，竟然是靠著在色情平台外流女性私密影像來換取讚數，引起網友譁然。（圖取自臉書）

2022/04/02 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕私密影像外流等數位性暴力事件層出不窮，除了韓國N號房事件，台灣也屢見不鮮。一名男網友指出，世新籃球聯盟人氣球員選拔賽中，一名獲票數相當高的王姓男同學，竟然是靠著在色情平台外流女性私密影像來換取讚數，引起網友譁然。事件引爆後，當事的男大生也留言致歉。

男大生透過Dcard發文指出，世新籃球聯盟近日在舉行人氣球員投票賽，其中一名王姓男同學，卻在某外流影像交流的臉書社團中，散佈他人的性私密影像。

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王姓男同學在該則求讚文中疾呼，「按讚就人第二彈 告急。我發車你按讚分享」，還強調「踴躍我們在（再）開」，靠著散布他人性私密照片，來衝流量和票數。

原PO痛斥，「私密照被公開、性愛影片被外傳，除了韓國N號房，台灣也屢見不鮮，數位性暴力是個憑藉網路而壯大的惡，在網路平台上蔓延」，「讓人匪夷所思的是，這位世新同學，你為了自己的流量和票數，可以無視這些被外流私密影像的被害人，都多少案例了，還有女孩為此自殺，但外流者們的行徑依然如故。」

原PO指出，他已委託數位女力聯盟，並委託友人將此事件送交世新學生會及校安中心等相關單位處理。

貼文引起廣大網友譁然，當事人王姓男同學也在下方現身留言道歉，「我是本人，事發後也有去查詢所謂的數位性霸凌，了解到自己做了嚴重的錯事」，除了刪除文章，也會退出投票選拔，並稱「我做錯事了，也深知自己的愚蠢，懇請大家的原諒」。

然而，原PO指出，王姓男同學的說詞宣稱私密影像的連結是「別人文章上的連結」，但是王同學分享的連結是「Mega雲端硬碟連結，共享權限只有用戶自己能開，別把大家當傻子」，更可惡的是，「裡面都有附當事人個資還有證件的拍照影像」，甚至「連她的姓名、學校、學號、出生年月日和系級、畢業幾年都知道」。

王姓男同學的致歉未獲得網友的認同，網友仍持續痛批，「不是愚蠢，是惡意」、「裝什麼裝，跟我們道歉幹嘛，沒被爆出來才不會道歉」、「有誠意點，臉書公開貼文道歉吧王同學」、「去跟當事人道歉吧」。

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