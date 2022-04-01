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    從漢姓就喪失原住民身分 憲法法庭判決違憲

    憲法法庭1日做成111年憲判字第4號判決。（記者張文川攝）

    憲法法庭1日做成111年憲判字第4號判決。（記者張文川攝）

    2022/04/01 16:37

    〔記者吳政峰／台北報導〕「原住民身分法」規定，小孩必須要跟著有原住民身分的父親或母親姓，才能取得原民身分，以行動強化身分認同。一名女童的雙親不想要小孩改從原住民母親的姓，又想取得身分，聲請釋憲。憲法法庭1日公布111年憲判字第4號判決，宣告該規定違憲。

    身兼憲法法庭審判長的司法院長許宗力1日下午4時宣示判決主文，宣告該規定違反平等權，不符比例原則，侵害原住民身分認同權，相關機關應於兩年內修法，逾期未修法的話，該規定失效。

    2年後相關機關即使未完成修法，原住民與非原住民結婚所生的子女，不論從父姓或從母姓，均可取得原住民身分，並得辦理原住民身分與民族別的登記。

    7歲吳姓女童出生在漢人父、原住民母的家庭，從父姓的她，依「原住民身分法」規定無法取得原住民身分，其雙親不想讓她改從母姓，又想要她拿到原住民身分，聲請釋憲。

    另有兩名出生在日治時代的婦人，爸爸是漢人，母親是原住民，因當年依規定只能從父姓，不能從母姓，以至於兩人拿不到原住民身分，亦聲請釋憲。不過，兩人後來改姓成功，取得原民身分。

    「原住民身分法」第4條第2項規定「原住民與非原住民結婚所生子女，從具原住民身分之父或母之姓或原住民傳統名字者，取得原住民身分」。

    史丹佛人類學博士陳叔倬指出，血統是一個門檻，但要獲得身分，應有進一步的行為認同，例如從姓，以增加認同強度，因此他支持「從姓／傳統名字門檻」，除確保原民身分認同，還保障權益，避免無限擴張的窘境。

    東華大學民族事務與發展學系副教授陳張培倫表示，「台灣原住民族權利宣言」載明「原住民有權決定誰是原住民」，原民立委當初訂定「原住民身分法」，把混血原住民納入身分保障，卻也增加從姓門檻，避免過度擴張，某種程度可保護原民權益。

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