詐騙集團海削1億 車手「暗槓」百萬被打到腦傷失智

蕭姓男子為首的詐欺暴力集團透過假投資方式騙取1億多元。（讀者提供）

2022/04/01 13:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蕭姓男子為首的詐欺暴力集團透過「Trust Global」網路投資平台，詐騙500多人，得手金額超過新台幣1億元，刑事局南部打擊犯罪中心介入偵辦時，發現1名21歲的蔡姓車手黑吃黑「暗槓」100多萬被蕭男查覺，竟派員當街砍殺蔡男，導致蔡男頭部嚴重受創失智，手段相當凶殘，被警方依詐欺等罪嫌送辦。

南打指出，蕭姓男子（53歲）、張姓男子（35歲）等10名歹徒涉嫌透過「Trust Global」網路投資平台，在網路或各投資理財群組，散布「Trust Global」全球投資平台資訊，向投資人謊稱能透過該平台「代償他人信用卡違約金賺取利息」。

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蕭男等人指示旗下成員，偽裝成投資獲利者，分享賺錢心得，引誘被害人下載「Trust Global」APP，再由扮演客服人員的成員，指示被害人儲值新台幣換取「Trust Global」平台的T幣，每次可賺取5％到10％利息。

當被害人先以小筆投資獲利並順利贖回本金後，胃口養開便開始大筆投錢，蕭男等人再利用「養、套、殺」模式，先向被害人謊稱因投資獲利過高、遭金管會察覺並鎖定帳號，需額外支付解鎖費用，才能將帳號解鎖。

被害人依指示匯出解鎖費用，卻又換來歹徒欺騙，1名住在北部的被害男子就這樣被騙走600多萬元，經南打統計，去年就有超過150多人報案，初估受害人數高達500人。

而蕭男等人則大賺特賺， 南打初估該集團不法獲利超過1億元，經報請檢方指揮，與桃園市警局、新竹市警局成立專案小組，陸續再台中、桃園、台北等地查獲蕭姓主嫌等10名嫌犯到案。

令警方訝異的是，其中1名21歲的蔡姓車手疑似黑吃黑，把提領出來的100多萬元暗槓起來，被蕭男查覺後，竟派出7、8名小吃在桃園街頭砍殺蔡男，導致蔡的腦部重創昏迷，至今仍失智。

蕭男到案後則辯稱自己只是集團成員之1，得手的1億多元贓款都需上繳，他1毛錢都沒有分到，且是上面的人叫他去砍蔡男，自己沒有動手，但警方不採信他的說詞，訊後依詐欺、組織犯罪條例、洗錢防制法，被檢方聲押獲准。

警方扣得大批現金和手機。（記者黃佳琳攝）

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