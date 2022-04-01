為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    含一下80萬！工程師見酒醉男同事凍未條 推輪椅「撿屍」開房

    黃姓電子工程師起色心，向飯店借輪椅將男同事推到樓上開房間。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    黃姓電子工程師起色心，向飯店借輪椅將男同事推到樓上開房間。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2022/04/01 13:05

    〔記者張文川／台北報導〕台北市黃姓電子工程師，去年2月參加公司在飯店舉辦的春酒，見一名年輕男同事酒醉不省人事，竟起色心，向飯店借輪椅將他推到樓上開房間，脫衣褲含住他GG，同事醒來勉力推開逃脫；台北地院審理時黃男認罪，並賠償80萬元獲得原諒，法官依乘機性交罪將黃男判刑1年8月，緩刑3年。可上訴。

    判決指出，黃男工作的電子公司去年2月23日在台北市某飯店舉辦春酒晚宴，被害男同事席間喝了6、7杯威士忌後，不勝酒力而於晚間21時半癱坐躺在飯店大廳的沙發上休息，沉沉睡去。

    黃男見到男同事泥醉不醒，認為有機可乘，向飯店櫃臺人員借用輪椅，將男同事攙扶到輪椅上，推往公司為男同事登記住宿的房間。

    到了房內，黃男將同事抬到床上，脫掉對方鞋襪和褲子，先撫摸其胸部、下體，再以自己的下體磨蹭對方的腳，再含住同事的下體，男同事察覺後轉醒，奮力爬起喃喃地說「不要...我想回家」，自行穿回衣物要走，結束15分鐘驚魂記，黃男陪他從房間走到大廳，男同事之後自行叫車離開，並以LINE告知好友遭侵犯，返家後立即報警。

    黃男起初辯稱自己也喝醉，好心扶酒醉的同事回房間，忘記房內發生何事，但檢警從被害人下體驗出黃男口水的DNA，黃男才改口，從偵查至審理全都認罪，並與被害人達成80萬元和解，男同事同意讓他緩刑。法官據此認定黃男已積極彌補過錯，判刑1年8月，緩刑3年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    17歲少女KTV酒醉遭性侵自殘 惡男達成和解仍被判刑
    2022/03/29 00:04

    17歲少女KTV酒醉遭性侵自殘 惡男達成和解仍被判刑
    凌晨出沒！男北市鬧區2度撿「男屍」 認罪獲緩刑
    2021/12/07 13:15

    凌晨出沒！男北市鬧區2度撿「男屍」 認罪獲緩刑

    好好呼吸禾聯空調 打造健康居家型態
    2次醒來都光溜溜！女控男友人「撿屍」 檢方看到一幕打臉
    2021/10/29 13:15

    2次醒來都光溜溜！女控男友人「撿屍」 檢方看到一幕打臉
    貌美輕熟女控撿屍性侵 整形名醫判刑4年確定將入獄
    2021/08/27 11:38

    貌美輕熟女控撿屍性侵 整形名醫判刑4年確定將入獄

    遠傳與百家企業加入人才永續聯盟
    澳洲執政黨爆性侵醜聞 總理莫里森出面道歉
    2021/02/16 21:10

    澳洲執政黨爆性侵醜聞 總理莫里森出面道歉
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播