含一下80萬！工程師見酒醉男同事凍未條 推輪椅「撿屍」開房

黃姓電子工程師起色心，向飯店借輪椅將男同事推到樓上開房間。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2022/04/01 13:05

〔記者張文川／台北報導〕台北市黃姓電子工程師，去年2月參加公司在飯店舉辦的春酒，見一名年輕男同事酒醉不省人事，竟起色心，向飯店借輪椅將他推到樓上開房間，脫衣褲含住他GG，同事醒來勉力推開逃脫；台北地院審理時黃男認罪，並賠償80萬元獲得原諒，法官依乘機性交罪將黃男判刑1年8月，緩刑3年。可上訴。

判決指出，黃男工作的電子公司去年2月23日在台北市某飯店舉辦春酒晚宴，被害男同事席間喝了6、7杯威士忌後，不勝酒力而於晚間21時半癱坐躺在飯店大廳的沙發上休息，沉沉睡去。

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黃男見到男同事泥醉不醒，認為有機可乘，向飯店櫃臺人員借用輪椅，將男同事攙扶到輪椅上，推往公司為男同事登記住宿的房間。

到了房內，黃男將同事抬到床上，脫掉對方鞋襪和褲子，先撫摸其胸部、下體，再以自己的下體磨蹭對方的腳，再含住同事的下體，男同事察覺後轉醒，奮力爬起喃喃地說「不要...我想回家」，自行穿回衣物要走，結束15分鐘驚魂記，黃男陪他從房間走到大廳，男同事之後自行叫車離開，並以LINE告知好友遭侵犯，返家後立即報警。

黃男起初辯稱自己也喝醉，好心扶酒醉的同事回房間，忘記房內發生何事，但檢警從被害人下體驗出黃男口水的DNA，黃男才改口，從偵查至審理全都認罪，並與被害人達成80萬元和解，男同事同意讓他緩刑。法官據此認定黃男已積極彌補過錯，判刑1年8月，緩刑3年。

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