單親媽勒斃一對子女後輕生獨活 二審改判無期徒刑逃死定讞

新北市32歲吳姓單親媽媽，前年2月在旅館套房以童軍繩勒斃親生的7歲女兒、6歲兒子，自己也輕生但獲救。一審將她判處死刑，二審改判無期徒刑，最高法院今駁回上訴定讞。（資料照，本報合成）

2022/03/31 16:34

〔記者張文川／台北報導〕新北市32歲吳姓單親媽媽，前年2月在旅館套房以童軍繩勒斃親生的7歲女兒、6歲兒子，自己也輕生但獲救。一審將她判處死刑，二審時吳女聲淚俱下說非常很後悔，每天都夢到他們，高等法院以她犯案時為憂鬱症所苦、有教化可能等理由，改判無期徒刑；吳女上訴，檢方未上訴，最高法院今駁回上訴定讞，吳女確定逃死。

吳女與41歲前夫離婚後，在外租屋獨自扶養小姊弟，前夫會定期探訪，吳女從事直播網拍、美容業。判決指出，2020年2月13日晚間6時許，吳女因經濟狀況困窘，又與兄、嫂發生爭執，載著小姊弟到旅館投宿，拿枕頭試圖悶死子女，2童極力掙扎，吳女才停手；2天後，吳女先下藥迷昏兒女，再以童軍繩將他們勒斃。

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吳女勒殺子女後，傳簡訊給前夫「我走了，我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會孤單」後試圖輕生，前夫趕往旅館，見3人仰躺床上，2童明顯死亡，遺體冰冷僵硬，頸部有勒痕，吳女意識模糊，急救後撿回一命。

一審新北地院依據精神鑑定結果，認為吳女犯案時，並無精神耗弱或喪失，辨識力正常，前年11月重判死刑。

二審高院審理時，吳女淚灑法庭表示非常後悔，說她非常愛小孩，幾乎每天夢到小孩向她撒嬌，要她加油、不可以尋死，生養小孩7年來，無論生活多麼辛苦，從不讓小孩挨餓，案發當天她吃了10多顆安眠藥，加上2、30顆抗憂鬱等藥物，還有喝酒，頭腦昏昏沈沈，鑄下大錯，請求從輕量刑。

高院認為吳女犯案時正為憂鬱症所苦，承受極大心理壓力，犯後深表後悔，鑑定認為她並無泯滅人性的反社會人格，看守所也努力重新學習，對未來有高度期待，若經治療後輔以心理治療諮商，有復歸社會可能性，尚無必要與社會永久隔離，因此改判無期徒刑。

檢方未提上訴，僅吳女上訴請求輕判。最高法院今評議後，認為二審量刑妥適並已充分說明，駁回吳女上訴，全案定讞。

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