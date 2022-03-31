三峽緝毒行動槓上開花 警搜出制式霰彈槍、土製炸彈

警方前往三峽區曾嫌住處查緝時，曾嫌僅穿條內褲還在呼呼大睡。（記者徐聖倫翻攝）

2022/03/31 12:56

〔記者徐聖倫／新北報導〕警方透過網路巡邏發現19歲曾姓男子在新北市四處兜售毒咖啡，另查出曾嫌據點在三峽，昨晚間警方整裝前往三峽查緝，順利逮到還在呼呼大睡的曾嫌，除了一大批毒咖啡外，更「槓上開花」搜出包含霰彈槍在內的大批軍火，警方將曾嫌依法送辦。

據了解，警方在網路聊天室巡邏鎖定曾嫌，但曾嫌其實並沒有前科，增加了警方查緝難度，但警方仍持續蒐證，最終查出曾嫌在三峽區介壽路租屋，而他的住處極有可能就是毒品分裝廠，新莊警分局偵查隊與新北市刑警大隊偵六隊組成專案小組，30日持搜索票前往搜索。

請繼續往下閱讀...

警方判定曾嫌活動時間多半是在晚間10時後，於是選在晚間7時前趁曾嫌還在夢鄉時進攻，果然一入內就見曾嫌只穿條內褲呼呼大睡，見大批警力趕抵曾嫌來不及抵抗就被壓制在地。警方果然在屋內搜出毒品咖啡包317包、研磨器、封膜機等證物。

除了毒品外，令警方沒料到的是曾嫌火力強大，家裡竟還有制式的霰彈槍，另還有改造手槍、土製爆裂物、子彈，以及大批的改造工具。曾嫌向警方承認販毒，而槍枝部分他則表示單純是對槍有興趣，沒有其他用途，但警方對此說法存疑。訊後，警方依槍砲、毒品等罪嫌，將曾嫌移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方緝毒槓上開花，還搜出包含制式霰彈槍在內的大批軍火。（記者徐聖倫翻攝）

警方搜出大量毒咖啡包、各式槍枝、改造工具等證物。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法