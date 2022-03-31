為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    三峽緝毒行動槓上開花 警搜出制式霰彈槍、土製炸彈

    警方前往三峽區曾嫌住處查緝時，曾嫌僅穿條內褲還在呼呼大睡。（記者徐聖倫翻攝）

    警方前往三峽區曾嫌住處查緝時，曾嫌僅穿條內褲還在呼呼大睡。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/03/31 12:56

    〔記者徐聖倫／新北報導〕警方透過網路巡邏發現19歲曾姓男子在新北市四處兜售毒咖啡，另查出曾嫌據點在三峽，昨晚間警方整裝前往三峽查緝，順利逮到還在呼呼大睡的曾嫌，除了一大批毒咖啡外，更「槓上開花」搜出包含霰彈槍在內的大批軍火，警方將曾嫌依法送辦。

    據了解，警方在網路聊天室巡邏鎖定曾嫌，但曾嫌其實並沒有前科，增加了警方查緝難度，但警方仍持續蒐證，最終查出曾嫌在三峽區介壽路租屋，而他的住處極有可能就是毒品分裝廠，新莊警分局偵查隊與新北市刑警大隊偵六隊組成專案小組，30日持搜索票前往搜索。

    警方判定曾嫌活動時間多半是在晚間10時後，於是選在晚間7時前趁曾嫌還在夢鄉時進攻，果然一入內就見曾嫌只穿條內褲呼呼大睡，見大批警力趕抵曾嫌來不及抵抗就被壓制在地。警方果然在屋內搜出毒品咖啡包317包、研磨器、封膜機等證物。

    除了毒品外，令警方沒料到的是曾嫌火力強大，家裡竟還有制式的霰彈槍，另還有改造手槍、土製爆裂物、子彈，以及大批的改造工具。曾嫌向警方承認販毒，而槍枝部分他則表示單純是對槍有興趣，沒有其他用途，但警方對此說法存疑。訊後，警方依槍砲、毒品等罪嫌，將曾嫌移送法辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方緝毒槓上開花，還搜出包含制式霰彈槍在內的大批軍火。（記者徐聖倫翻攝）

    警方緝毒槓上開花，還搜出包含制式霰彈槍在內的大批軍火。（記者徐聖倫翻攝）

    警方搜出大量毒咖啡包、各式槍枝、改造工具等證物。（記者徐聖倫翻攝）

    警方搜出大量毒咖啡包、各式槍枝、改造工具等證物。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疑債務糾紛2男搶車開進摩鐵藏 高市警火速逮人搜到32包毒品
    2022/03/30 13:22

    疑債務糾紛2男搶車開進摩鐵藏 高市警火速逮人搜到32包毒品
    通緝犯拒攔檢開車撞傷警 慘遭壓制逮捕
    2022/03/30 12:51

    通緝犯拒攔檢開車撞傷警 慘遭壓制逮捕

    湖口鄉今非昔比 各建設帶動華麗變身
    前調查官盜賣毒品證物流向曝光！ 調查局公布竹聯幫共犯通緝資訊
    2022/03/30 11:37

    前調查官盜賣毒品證物流向曝光！ 調查局公布竹聯幫共犯通緝資訊
    逆向倒車撞公車亭棄車逃…車上2人手提包竟藏5種毒品
    2022/03/30 08:53

    逆向倒車撞公車亭棄車逃…車上2人手提包竟藏5種毒品

    第17屆 2022愛心獎現正接受提名
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播