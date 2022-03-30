為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    諸慶恩再審案 最高法院駁回檢方抗告確定

    諸慶恩案再審被駁，高檢署提抗告，最高法院今認為當時的偽造文書罪是二審定讞案件，依刑事訴訟法規定，不得上訴和抗告至第三審，駁回抗告確定。（資料照）

    諸慶恩案再審被駁，高檢署提抗告，最高法院今認為當時的偽造文書罪是二審定讞案件，依刑事訴訟法規定，不得上訴和抗告至第三審，駁回抗告確定。（資料照）

    2022/03/30 16:51

    〔記者張文川／台北報導〕佳和實業董事長翁茂鍾被爆與多位司法官、警調官員不當交往，高檢署去年3月針對前百利達銀行台北分行已故經理諸慶恩「偽造定存單案」向高等法院聲請再審，試圖為諸慶恩生前的偽造文書有罪判決平反，高院去年5月駁回檢方聲請；高檢署提抗告，最高法院今認為當時的偽造文書罪是二審定讞案件，依刑事訴訟法規定，不得上訴和抗告至第三審，駁回抗告確定。

    2000年6月台北地檢署起訴指控諸慶恩涉犯偽造文書、商業會計法，一審台北地院判決無罪，二審高院2002年4月改判有罪，依業務登載不實文書罪判刑4月、緩刑3年，商會法判無罪；諸慶恩自行上訴，檢方也針對判無罪部分上訴，但諸慶恩在審理期間的2003年5月24日死亡，最高法院同年8月將檢方的上訴判決不受理，並駁回諸慶恩的上訴確定。

    高檢署去年提出再審主張，偽造文書是二審定讞案件，諸慶恩自行上訴，被最高法院以不合法律程式為由駁回，檢方也有依諸慶恩的請求提出上訴，檢方上訴狀與諸的自行上訴狀內文一致，可證明上訴的真意是依據諸慶恩的請求而上訴，最高院以諸慶恩死亡而判決不受理，對諸慶恩不利，二審諸多未盡調查，理由矛盾，應重啟再審。

    高院認定，當初檢方上訴最高法院合法，本案二審的有罪判決，已由最高院撤銷改判不受理，而失其效力，本件的最終判決，是最高法院的不受理程序判決，而聲請再審的客體只能對有罪的「實體確定判決」，不能對「程序判決」提出聲請，檢方以諸慶恩的利益聲請再審，須以有罪實體判決為限，檢方的聲請不合法，駁回聲請。檢方不服，抗告至最高院。

    最高院今認為，為了受判決人的利益而聲請再審，以「有罪的實體判決」為限，而諸慶恩的二審有罪判決，已被最高法院撤銷，改判不受理而不復存在，二審罪刑宣告當然失效，不再是確定的有罪判決，檢方聲請再審不符要件。

    最高法院指出，縱使檢方認為當初最高法院的判決，有誤將不合法的上訴改判不受理的違誤，檢方也應依非常上訴程序，先爭取撤銷三審的程序判決，將案件回復到二審判決有罪確定的狀態，再針對二審的有罪判決聲請再審。至於最高法院當初的程序判決，是否符合可提非常上訴的要件，則是另一個問題，不在本件抗告案審理範圍。

    最高法院並指出，本件諸慶恩二審被依行使業務上登載不實文書罪判有罪，當時屬不得上訴三審案件，裁定也不可抗告到第三審，故駁回抗告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    諸慶恩平反案 院檢對槓
    2021/05/21 05:30

    諸慶恩平反案 院檢對槓
    高檢抗告「諸慶恩案」稱「誤判零容忍」高院：認同、但要守法
    2021/05/20 18:10

    高檢抗告「諸慶恩案」稱「誤判零容忍」高院：認同、但要守法

    鄭弘儀靠「這招」才能活躍於螢光幕
    諸慶恩案再審被駁 蔡清祥：蒐集更明確證據說服法官
    2021/05/12 10:18

    諸慶恩案再審被駁 蔡清祥：蒐集更明確證據說服法官
    諸慶恩案聲請再審遭駁回 高檢署：深感遺憾將提抗告
    2021/05/11 21:39

    諸慶恩案聲請再審遭駁回 高檢署：深感遺憾將提抗告

    力抗劇烈通膨 企業嚴選A級豪辦避險
    高檢署為銀行員諸慶恩案聲請再審 高院今駁回
    2021/05/11 17:15

    高檢署為銀行員諸慶恩案聲請再審 高院今駁回
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播