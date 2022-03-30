3度拒酒測欠25萬 氣噗噗赴新北分署繳錢：不想跟你們囉嗦

徐男（圖左）至新北分署洽書記官（右）表示要繳清罰鍰。（記者王定傳翻攝）

2022/03/30 14:17

〔記者王定傳／新北報導〕徐姓男子因3度拒絕酒測、無照騎車等行為，被罰總計35萬餘元，行政執行署新北分署多次扣押徐男銀行存款債權後，還欠25萬餘元，新北分署後來扣押其薪資債權，徐男才跑到新北分署一次繳清剩餘酒駕及其他交通違規罰鍰與欠費，面對書記官詢問，還動氣稱：「不想跟你們囉嗦！」

新北分署指出，54歲的徐姓男子，於2003、2008、2009、2013及2019年間5次酒駕，分別被法院判處罰金3萬元、6萬元及2至4月不等徒刑，已繳清罰金及易科罰金，相關案件並未另遭裁處罰鍰。

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怎料，徐男又分別於2011年11月、2014年10月及2018年10月，3度無照騎機且拒絕酒測，另外還有無照駕駛及轉彎不依標誌、標線、號誌等行為，並滯納健保費及汽機車燃料使用費，加總合計35萬7000元。

新北分署多次扣押徐男銀行存款債權，共扣得10萬7000元，尚欠約25萬元，今年1月14日再扣押其薪資債權，徐男終於在3月18日親至新北分署繳清罰鍰。面對書記官詢問一次繳清的動機，徐男動氣表示，相關違規情節當時在警察局及法院都作過筆錄了，不想跟你們囉嗦，也不想跟你們講什麼繳納動機，是你們發文到公司扣押我薪資，我才跟丈人借錢來繳納的；他講完隨即起身至新北市政府交通事件裁決處駐新北分署的服務窗口繳清罰鍰。

新北分署呼籲民眾切勿酒駕，以免害人害己，又傷荷包，萬一遭受裁罰，亦應勇於面對，自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒（毒）駕罰鍰案件持續強力執行之決心。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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