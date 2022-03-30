疑債務糾紛2男搶車開進摩鐵藏 高市警火速逮人搜到32包毒品

疑債務糾紛2男迫車主下車開進汽車旅館藏匿，高市警火速逮人搜到32包毒品。（民眾提供）

2022/03/30 13:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名鍾姓男子（22歲）今天清晨3點多，疑因1萬元債務應簡姓男子指定地點，鍾男駕駛自家轎車到前金區自路一路附近交錢，不料，卻出現2名男子上鍾的車，3人同車開往鳥松區神農路，途中發生口角，2男強制鍾男下車開走鍾車，鍾向仁武分局報案，同時通報新興分局，警方鎖定江姓、陳姓兩男涉案，循線由左營分局在汽車旅館逮獲2男，在車上搜獲31包毒品咖啡包及1小包K他命，目前仍在釐清案情。

22歲鍾姓男子今天上午向仁武分局仁美派出所報案，指稱今日凌晨3時，獨自駕駛自小客車，前往簡姓友人委託至指定地點前金區自強一路收取1萬元款項，到達時，現場將2名身分不詳的男子搭載上車，2男表示欲前往其委託人簡男位鳥松區住處商討債務問題，途中雙方口角，鍾男被迫下車，他求助友人一同前往派出所報案，提出妨害自由告訴。

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警方查出2嫌身分掌握行蹤，今天上午9時15分前往左營區某汽車旅館，找到藏匿的江男（36歲）、陳男（40歲），查扣到鍾男的白色自小客車及毒品，至於糾紛是否導因毒品買賣尚待進一步調查釐清，全案朝妨害自由與毒品罪方向偵辦。

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