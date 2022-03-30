年輕人抓龍未戴罩、按摩女未接種3劑疫苗 「全挨罰」！

陳男到按摩店消費，在密閉包廂空間內，未戴口罩躺於按摩床上舒服按摩。（讀者提供）

2022/03/30 13:03

〔記者方志賢／高雄報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，高市府頒布「特定娛樂場所防治作為」，前鎮警分局與衛生局實施聯合稽查，連2天共查獲9件規定案件，其中發現陳姓按摩女郎未依規定施打第3劑；另陳姓男子到按摩店消費未戴口罩，均移請衛生局裁罰，最高可罰1.5萬。

中央流行疫情指揮中心27日宣布，進入特定娛樂場所顧客需接種滿3劑疫苗，從業人員也需接種滿2劑且滿14天，如第二劑滿3個月應接種第3劑，並嚴格落實人流總量管制、實聯制與個人健康檢測等防疫措施。

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前鎮警分局落實防疫工作，與衛生所共同實施聯合稽查外，也自辦擴大臨檢，連續2天（3月28、29日）共稽查30家，舉發違反防疫規定9件，勸導30人，其中5件未接種第3劑疫苗、2件未戴口罩、2件沒有每週快篩。

警方表示，一位陳姓按摩業女服務生（46歲），接種疫苗第2劑超過3個月但未依規定施打第3劑；另名陳姓男子（29歲）到按摩店消費，在密閉包廂內，竟未戴口罩躺於按摩床上舒服按摩，警方發現後唯恐產生防疫破口，當場製單移請衛生單位可裁罰3000元至1萬5000元。

前鎮警分局長陳志榮呼籲市民，目前疫情嚴峻，民眾出入公共場所應配合各項防疫措施，警方若發現違反防疫規定，蒐證後將移請衛生單位依違反傳染病防治法裁罰，以防止防疫漏洞，維護民眾健康。

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前鎮警分局與衛生局實施聯合稽查，查獲特定娛樂場所從業人員未依規定施打第3劑。（讀者提供）

前鎮警分局與衛生局實施聯合稽查，查獲特定娛樂場所從業人員未依規定施打第3劑。（讀者提供）

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