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    高雄稽查八大行業防疫稽查 4人未打第3劑被規勸

    高雄市警方與衛生局人員，昨晚至轄區娛樂場所稽查防疫措施。（民眾提供）

    高雄市警方與衛生局人員，昨晚至轄區娛樂場所稽查防疫措施。（民眾提供）

    2022/03/30 12:15

    〔記者許麗娟／高雄報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在清明連假前夕有升溫跡象，4月1日起進出特定娛樂場所包含工作人員、顧客皆需接種3劑疫苗，從業人員亦需每週快篩1次，高雄市三民一分局與衛生局人員昨天（29日）前往轄區內10家業者稽查，發現有4人已符合資格卻仍未打第3劑疫苗，場規勸前往接種。

    三民第一分局指出，昨晚6至9點規劃專案勤務，動用20名警力，配合衛生局2名人員組成稽查小組，針對轄內特種娛樂場所實施擴大防疫稽查臨檢，稽查店家是否落實防疫措施的執行，並針對最新的防疫政策進行宣導。

    昨夜共稽查10家店，其中有4名八大從業人員已打第2劑已滿3個月，但還未施打第3劑，高市府於今天（30日）在高雄國際會議中心、31日在大東文化藝術中心、4月1日在岡山慈濟，於上午8點半至11點半、下午1點半至4點半設有社區接種站施打莫德納疫苗，要求相關人員務必將疫苗打好打滿。

    依中央公告，特定娛樂場所營業場所，如歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）等場所從業人員，4月1日至4月30日必須每週進行1次快篩；顧客必須打滿3劑疫苗才能進場消費，相關從業人員也必須接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，則應接種第3劑，否則不得提供服務。

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    高雄市警方與衛生局人員，昨晚至轄區娛樂場所稽查防疫措施。（民眾提供）

    高雄市警方與衛生局人員，昨晚至轄區娛樂場所稽查防疫措施。（民眾提供）

    稽查人員向娛樂行業業者宣導4月1日起防疫新規定。（民眾提供）

    稽查人員向娛樂行業業者宣導4月1日起防疫新規定。（民眾提供）

    4月1日至30日起，特定娛樂場所的防疫新規定。（高雄市政府提供）

    4月1日至30日起，特定娛樂場所的防疫新規定。（高雄市政府提供）

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