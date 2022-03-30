車禍兇手竟是牠！綠鬣蜥「肇事逃逸」警民圍捕

高市鳳山區發生一起交通事故，兇手竟是綠鬣蜥。（讀者提供，本報合成）

2022/03/30 08:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區發生一起交通事故，兇手竟是「牠」！警方表示，一名吳姓女子前天騎車行經五甲一路，赫見一隻綠鬣蜥出沒，她為閃避綠鬢蜥緊急剎車，造成後方陳姓女子騎機車從後追撞，且陳女機車倒地時，正巧壓到了綠鬣蜥，警方據報到場處理車禍，先與民眾合力圍捕綠鬣蜥，交由農業局人員帶回處理，才結束這場驚魂記。

鳳山分局新甲派出所前天下午1時許接獲民眾報案，指稱五甲一路發生交通事故，巡邏員警立即到場處理，並通知交通分隊前來測繪，吳姓女騎士（27歲）向警方供稱，騎車行駛馬路過程中，突然發現1隻綠鬣蜥出現在道路上，她為了閃避綠鬢蜥緊急剎車，造成後方陳姓女騎士（50歲）騎機車從後追撞。

請繼續往下閱讀...

陳女機車倒地時，不慎壓到綠鬣蜥，正當大家以為綠鬣蜥已意外喪命，欲移置交通事故車輛時，綠鬣蜥突然扭動身軀，恢復了行動力，起身準備「肇事逃逸」，員警立即以塑膠籃，與在場民眾合力罩住綠鬣蜥，限制綠鬣蜥行動，再通報農業局人員帶回處理，才結束這場綠鬣蜥驚魂記。

至於車禍肇事責任部份，警方表示，後方陳女騎機車未保持安全距離、未注意車前狀況，是發生車禍追撞主因，吳女則無肇事責任，全案將送交通警察大隊進行車禍鑑定，警方呼籲民眾行駛道路應隨時注意道路情形，減速慢行才能因應突發狀況，以確保行車安全。

高市鳳山區發生一起交通事故，兇手竟是因為綠鬣蜥出沒。（讀者提供）

綠鬣蜥準備「肇事逃逸」，警方以塑膠籃罩住限制行動。（讀者提供）

綠鬣蜥準備「肇事逃逸」。（讀者提供）

高市鳳山區發生交通事故，兇手竟是綠鬣蜥。（讀者提供）

後方陳姓女子騎機車從後追撞，且陳女機車倒地時，正巧壓到了綠鬣蜥。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法