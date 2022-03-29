8路同步搜索北台灣山老鼠集團 逮9人、查扣珍貴林木藝品11噸

檢警查獲的貴重木。（記者江志雄翻攝）

2022/03/29 10:04

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭地檢署派員到新竹縣尖石鄉等8處查緝山老鼠集團，拘提9人到案，3人被聲押獲准，查扣貴重木台灣肖楠等角材7千餘公斤，另扣案珍貴林木藝品87件、牛樟菇培養木72件4000餘公斤，合計11噸，市價千萬餘元，是近幾年來北部罕見查獲數量巨大的國有林班地盜伐珍貴林木案件。

國內雪山地區山老鼠橫行，宜蘭地檢署檢察官韓茂山接獲情資後，鎖定賴姓男子為首的山老鼠集團深入追查，本月26、27日指揮保七總隊、宜蘭及桃園警方、林務局、退輔會森保處位，動員百餘人拂曉出擊，兵分多路持搜索票、拘票，前往新竹縣尖石鄉、桃園市復興區、新北市三峽區、鶯歌區等8處搜索。

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查緝小組除了查緝山老鼠集團，同時溯源追贓，查獲第1層、第2層上游收贓大盤，總計拘提9人到案，查扣台灣肖楠、扁柏、牛樟角材，另扣得珍貴林木藝品、牛樟菇培養木，初估總重量逾11噸。

檢察官漏夜訊問後，認為涉嫌盜伐的賴姓男子、2名張姓收贓大盤等3人違反森林法涉嫌重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向宜蘭地院聲請羈押禁見，法官昨天裁定3人准押，其餘被告則分別經檢察官諭知交保，全案擴大偵辦中。

查獲贓木數量龐大，動用貨車運送。（記者江志雄翻攝）

辦案人員進入收贓倉車搜查。（記者江志雄翻攝）

宜蘭地檢署指揮偵辦「滅鼠專案」，共查獲11噸被盜伐的貴重木。（記者江志雄翻攝）

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