為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    8路同步搜索北台灣山老鼠集團 逮9人、查扣珍貴林木藝品11噸

    檢警查獲的貴重木。（記者江志雄翻攝）

    檢警查獲的貴重木。（記者江志雄翻攝）

    2022/03/29 10:04

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭地檢署派員到新竹縣尖石鄉等8處查緝山老鼠集團，拘提9人到案，3人被聲押獲准，查扣貴重木台灣肖楠等角材7千餘公斤，另扣案珍貴林木藝品87件、牛樟菇培養木72件4000餘公斤，合計11噸，市價千萬餘元，是近幾年來北部罕見查獲數量巨大的國有林班地盜伐珍貴林木案件。

    國內雪山地區山老鼠橫行，宜蘭地檢署檢察官韓茂山接獲情資後，鎖定賴姓男子為首的山老鼠集團深入追查，本月26、27日指揮保七總隊、宜蘭及桃園警方、林務局、退輔會森保處位，動員百餘人拂曉出擊，兵分多路持搜索票、拘票，前往新竹縣尖石鄉、桃園市復興區、新北市三峽區、鶯歌區等8處搜索。

    查緝小組除了查緝山老鼠集團，同時溯源追贓，查獲第1層、第2層上游收贓大盤，總計拘提9人到案，查扣台灣肖楠、扁柏、牛樟角材，另扣得珍貴林木藝品、牛樟菇培養木，初估總重量逾11噸。

    檢察官漏夜訊問後，認為涉嫌盜伐的賴姓男子、2名張姓收贓大盤等3人違反森林法涉嫌重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向宜蘭地院聲請羈押禁見，法官昨天裁定3人准押，其餘被告則分別經檢察官諭知交保，全案擴大偵辦中。

    查獲贓木數量龐大，動用貨車運送。（記者江志雄翻攝）

    查獲贓木數量龐大，動用貨車運送。（記者江志雄翻攝）

    辦案人員進入收贓倉車搜查。（記者江志雄翻攝）

    辦案人員進入收贓倉車搜查。（記者江志雄翻攝）

    宜蘭地檢署指揮偵辦「滅鼠專案」，共查獲11噸被盜伐的貴重木。（記者江志雄翻攝）

    宜蘭地檢署指揮偵辦「滅鼠專案」，共查獲11噸被盜伐的貴重木。（記者江志雄翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    3越男當山老鼠辯「上山玩」 判刑另併科罰金共4416萬餘元
    2022/03/07 14:00

    3越男當山老鼠辯「上山玩」 判刑另併科罰金共4416萬餘元
    山老鼠凍死？南投仁愛越南移工遺體直升機吊掛下山
    2022/02/24 19:07

    山老鼠凍死？南投仁愛越南移工遺體直升機吊掛下山

    三菱電機：超靜音空調 整合高效電漿淨化
    假修路真盜伐 山老鼠集團勾結渡假園區員工被判刑
    2022/02/23 14:24

    假修路真盜伐 山老鼠集團勾結渡假園區員工被判刑
    打破森林法紀錄！買賣盜伐珍貴林木 集團首腦判2年半重罰3.2億
    2021/08/26 19:39

    打破森林法紀錄！買賣盜伐珍貴林木 集團首腦判2年半重罰3.2億

    一樓庭院宅正夯 立馬跟上
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播