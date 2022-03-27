翹班喝酒染疫！基隆刑警幹部違紀 市警局將開鍘

基隆市警局指出，汪姓、林姓幹部兩人違反勤務紀律，致其他同仁亦受傳染，形成防疫破口，將於疫情告一段落後追究相關責任。（記者吳昇儒攝）

2022/03/27 20:46

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警局統計，最近基隆市這波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）小吃店感染鏈，至今（27）日已有8名刑事幹部確診，其中疑為傳染途徑之一的汪姓幹部翹班到卡拉ok小吃店與女性飲酒染疫，另一林姓幹部當日原休假，因協助案件返隊卻也與汪員等人飲酒，未依規定通報，又因此染疫。市警局指出，兩人違反勤務紀律，致其他同仁亦受傳染，形成防疫破口，將於疫情告一段落後追究相關責任。

基隆市警局督察科指出，經疫調顯示，汪、林二人曾涉足銀河卡拉ok小吃店，與吳姓、張姓2女子餐敘，4人因而接觸感染者染疫；其中，汪姓幹部飲酒當天涉及不假外出、飲酒至深夜，明顯違紀。

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警方調查，林姓幹部當日雖然原排定休假，但晚間返回分局支援、協助處理案件，離開轄區時卻未與勤指中心通報行蹤，貿然前往銀河小吃店與汪員等人餐敘，進而染疫，也已違紀。

基隆市警局表示，該小吃店雖然不是列管風紀誘因場所，但對於二人行為深表遺憾與痛心，將於疫情告一段落後，追究相關主管管理缺失，並追究當事人及主管責任。

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