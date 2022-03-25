癌男槍殺前妻2友人 再犯風險不高一審判26年

高雄大樹2死槍擊案，方進祥判26年。（資料照）

2022/03/25 15:50

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市大樹區去年3月發生10轟2死命案，業經橋檢偵結，兇嫌方進祥依殺人、違反槍砲等罪嫌起訴，檢察官並認為他惡性重大求處死刑，橋頭地院今天一審宣判，認凶手罹患扁桃腺癌尚有悔意，再犯風險不高，判處26年徒刑，可上訴。

去年3月7日傍晚，麵包師傅方進祥與簡姓前妻在高市大樹九曲堂土地公廟談判，2人因感情、金錢糾紛起衝突後，簡女的吳姓男友和劉姓友人上前勸阻，卻被方嫌連開10槍重傷死亡。

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方隔日落網，橋檢偵查終結，依殺人、違反槍砲條例等罪起訴，並認為方進祥連續殺害2條人命，惡性重大，建議法院判處死刑。

判決指出，被告雖與簡五娘離婚，仍同房共居10餘年，至簡五娘遭被告暴力相向而搬離後與吳榮春交往，然被告前與兄弟分家所得房地登記在簡五娘名下，被告擔心遭處分，亟欲過戶與子女以保全祖產，案發前多次未獲簡五娘理會，甚曾遭吳榮春、劉益成阻止或毆打，情緒憂鬱又染過度飲酒惡習。案發時，再先遭吳榮春毆打，以為劉益成從不遠處衝來，而開槍射殺二人。

但合議庭認為，被告罹患扁桃腺癌，目前仍需持續接受電化療，經鑑定認為被告因本案衝擊而心情難過懊悔，尚知省思自身行為，有透過矯正教化遷善之可能，另依被告年紀，服刑後縱有假釋機會，亦屬垂暮之年，再犯風險機率不高。

2被害死者劉益成、吳榮春家屬提出附帶民事訴訟，分別求償346萬2千餘元，以及743萬餘元，裁定移送民事庭審理。

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