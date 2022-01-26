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    中市男子超商前遭行刑式槍殺 頭中2槍影片曝光

    趙男在台中中區落網。（記者何宗翰、記者張瑞楨攝，本報合成）

    趙男在台中中區落網。（記者何宗翰、記者張瑞楨攝，本報合成）

    2022/01/26 17:47

    〔記者何宗翰／台中報導〕台中東區精武東路26日12點26分發生一起槍擊案，49歲林姓男子和51歲趙姓男子原本在超商前用餐區喝咖啡，半小時後趙男拿出預藏的手槍朝林男頭頂開一槍，林男倒地後再朝頭部開一槍，林男當場失去生命跡象，送醫不治，畫面曝光，相當兇殘。

    警三分局長楊川立即成立專案小組積極偵辦，經循線查緝，趙男犯案後步行離開現場，並駕駛向友人借來的車輛逃逸，到東協廣場還車後，並將行兇時的紅衣換成白內衣黑外套，跑到東協廣場頂樓躲藏。警方獲報後，刑警大隊大隊長林明佐立即派員支援，惟趙嫌情緒不穩揚言自殘，專案小組用談判技巧，趁其不備配合優勢警力進行壓制，迅速逮獲趙嫌。

    趙嫌身上起獲犯案改造槍械1把、改造子彈6發等證物。經警方初步瞭解，趙姓犯嫌有殺人未遂前科，為林姓死者的小弟，長期遭林姓死者欺壓，且雙方有金錢債務糾紛，趙姓犯嫌一時氣憤才會犯下此案，警方將持續追查其中有無其他不法，並擴大溯源槍枝來源，依法究辦。

    據了解，有毒品前科的林男長期要趙嫌去賣毒，結果拿錢的都是林男，做事都是趙嫌，心生不滿已久，2人在喝咖啡時，桌上就有趙男寫給署名蔡某（林男化名）的信，手寫長達4、5張A4紙，滿滿都是對於林男的不滿，但到案時因為趙男精神狀況不穩定，因此相關案情仍待警方釐清。

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