為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    移工當看護被摸下體 八旬翁被判無罪卻要賠錢

    情境圖

    情境圖

    2022/03/25 10:35

    〔記者溫于德／台北報導〕菲律賓籍女移工負責照顧八旬陳翁的妻子，但她指控陳翁多次趁她睡覺時伸鹹豬手摸下體、胸部，她被迫報警離職，提告求償精神慰撫金與薪資損失共18萬5000元，台北簡易庭原判她敗訴，但台北地院合議庭認定陳翁確實性騷擾，逆轉改判她勝訴，要陳翁如數賠償，全案確定。

    刑事部分，台北地院原認陳翁未能尊重移工的身體自主權，趁她睡覺時摸下體、胸部，犯後還一再否認犯行，依3個性騷擾罪併判10月徒刑，得易科罰金30萬元，但高等法院指出，陳翁堅決否認性騷擾，且全案只有移工單一指述，改判陳翁無罪，最高法院駁回檢方上訴確定。

    移工主張，自2018年4月24日起她受雇陳翁的兒子，幫忙照顧陳翁的妻子，然而，2天後陳翁就趁她睡覺時伸手摸下體，同年5月9日凌晨5時許依同樣手法再摸1次下體，5月18日凌晨又摸她的胸部。

    移工說，自己身心受創，被迫報警離職，並由庇護中心安置，後來才順利轉換新雇主，因此向陳翁求償精神慰撫金10萬元、薪資損失8萬5000元，共18萬5000元。

    陳翁強調，刑事已判他無罪確定，且移工工作時表現不佳，且在得知兒子有意更換後才對他提告性騷擾，另移工雖自稱受害但並無異狀，也沒有就醫紀錄，薪資部分也已於雙方調解時結清，故拒絕賠償。

    簡易庭指出，移工對於陳翁究竟是隔著棉被或內褲摸她下體等細節，前後說法不一，且依案發地點照片可知，移工睡覺的單人床高度較低並靠近地板，陳翁若想性騷擾，必須彎腰或蹲下才能摸到，加上陳翁當時已80歲，年事已高，行動力比起青壯年人緩慢，是否可能彎腰碰觸移工，且於被發現後立刻收手離開，均有所疑問，故判移工敗訴，意即陳翁免賠。

    移工不服，提起上訴。北院合議庭認為，移工在警詢、偵查和法院審理時的主張，分別由外事警察或通譯進行翻譯，語意間會有誤差，因此，即便移工陳述的細節略有差異，仍可採信。

    合議庭並根據移工與仲介翻譯老師間對話紀錄、蒐證影片，以及移工事後也向陳男的兒子表示被性騷擾，認定移工確實被陳翁性騷擾，逆轉改判陳翁要賠移工18萬5000元確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    色保全問「做會不會戴套」 正妹發IG痛譙：噁心死了
    2022/03/24 09:28

    色保全問「做會不會戴套」 正妹發IG痛譙：噁心死了
    （影音）女團偶像慘被當奴隸 性騷偷襲樣樣來當場淚崩
    2022/03/18 15:17

    （影音）女團偶像慘被當奴隸 性騷偷襲樣樣來當場淚崩

    房市推案的領頭羊 這重劃區稱霸
    攀談「怎麼查睪丸症狀」偷襲男大生下體 色男賠償獲緩刑
    2022/03/17 21:29

    攀談「怎麼查睪丸症狀」偷襲男大生下體 色男賠償獲緩刑

    民眾黨爆性騷疑雲 蔡壁如：再有憑空誹謗絕不寬貸
    2022/03/15 10:42

    民眾黨爆性騷疑雲 蔡壁如：再有憑空誹謗絕不寬貸
    警友站副站長搭女同事便車襲胸強吻 判10月定讞須入獄
    2022/03/10 11:31

    警友站副站長搭女同事便車襲胸強吻 判10月定讞須入獄
    退休師經營文具店 女學童進去遭摸臀
    2022/03/05 12:16

    退休師經營文具店 女學童進去遭摸臀
    強掀女護理師裙子看內褲 婦產科醫師嗆：我什麼全都看了
    2022/03/01 12:02

    強掀女護理師裙子看內褲 婦產科醫師嗆：我什麼全都看了
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播