移工當看護被摸下體 八旬翁被判無罪卻要賠錢

情境圖

2022/03/25 10:35

〔記者溫于德／台北報導〕菲律賓籍女移工負責照顧八旬陳翁的妻子，但她指控陳翁多次趁她睡覺時伸鹹豬手摸下體、胸部，她被迫報警離職，提告求償精神慰撫金與薪資損失共18萬5000元，台北簡易庭原判她敗訴，但台北地院合議庭認定陳翁確實性騷擾，逆轉改判她勝訴，要陳翁如數賠償，全案確定。

刑事部分，台北地院原認陳翁未能尊重移工的身體自主權，趁她睡覺時摸下體、胸部，犯後還一再否認犯行，依3個性騷擾罪併判10月徒刑，得易科罰金30萬元，但高等法院指出，陳翁堅決否認性騷擾，且全案只有移工單一指述，改判陳翁無罪，最高法院駁回檢方上訴確定。

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移工主張，自2018年4月24日起她受雇陳翁的兒子，幫忙照顧陳翁的妻子，然而，2天後陳翁就趁她睡覺時伸手摸下體，同年5月9日凌晨5時許依同樣手法再摸1次下體，5月18日凌晨又摸她的胸部。

移工說，自己身心受創，被迫報警離職，並由庇護中心安置，後來才順利轉換新雇主，因此向陳翁求償精神慰撫金10萬元、薪資損失8萬5000元，共18萬5000元。

陳翁強調，刑事已判他無罪確定，且移工工作時表現不佳，且在得知兒子有意更換後才對他提告性騷擾，另移工雖自稱受害但並無異狀，也沒有就醫紀錄，薪資部分也已於雙方調解時結清，故拒絕賠償。

簡易庭指出，移工對於陳翁究竟是隔著棉被或內褲摸她下體等細節，前後說法不一，且依案發地點照片可知，移工睡覺的單人床高度較低並靠近地板，陳翁若想性騷擾，必須彎腰或蹲下才能摸到，加上陳翁當時已80歲，年事已高，行動力比起青壯年人緩慢，是否可能彎腰碰觸移工，且於被發現後立刻收手離開，均有所疑問，故判移工敗訴，意即陳翁免賠。

移工不服，提起上訴。北院合議庭認為，移工在警詢、偵查和法院審理時的主張，分別由外事警察或通譯進行翻譯，語意間會有誤差，因此，即便移工陳述的細節略有差異，仍可採信。

合議庭並根據移工與仲介翻譯老師間對話紀錄、蒐證影片，以及移工事後也向陳男的兒子表示被性騷擾，認定移工確實被陳翁性騷擾，逆轉改判陳翁要賠移工18萬5000元確定。

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