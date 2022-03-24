落石連砸2車！苗栗泰安苗62線雙向封閉

苗栗縣泰安鄉苗62線6公里處今天中午落石砸中遊覽車，下午又砸中一輛休旅車。（記者蔡政珉翻攝；本報合成）

2022/03/24 19:23

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕雨後和地震後行經山區道路務必小心安全！苗栗縣泰安鄉苗62線6公里處今天已發生2起落石砸車事故，遊覽車中午被3顆落石擊破車窗，一名老婦臉割傷送醫。61歲林姓男子下午開車行經也被落石砸中，受傷送醫，警方目前封鎖道路中。

大湖警方說，61歲林姓男子返家，也是行經苗62線6公里處遭落石砸中，雙手手指受傷骨折，由泰安消防分隊送醫救治。

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大湖警方說，中午被落石砸中的遊覽車，搭載台中市梧棲區公所志工旅遊團，原本要到泰安鄉溫泉區一處溫泉會館泡湯，行經苗62線6公里處車體右側被落石砸中，第2、4排與後門位置右側安全玻璃碎裂，劉姓7旬老婦被割傷。

大湖警方發現，落石散落區域為苗62線5.6公里至6.5公里處，落石太多，雙向無法通行，警方派員到苗62線5.6公里至7公里處沿線約1400公尺雙向封閉，擺設警示燈、拉警戒線。

而且落石容易散落處，與日前17歲吳姓少年不幸喪命的邊坡位置恰好差不多。當時包商要承包處理當地落石修復邊坡工程，原本負責指揮交通的學徒吳姓少年被交付任務送便當給同事，不幸在苗62線5.57公里處最高點失足摔落，頭顱破裂身亡。

苗栗縣泰安鄉苗62線6公里處今天中午落石砸中遊覽車，下午又砸中一輛休旅車。（記者蔡政珉翻攝）

遊覽車中午行苗62線6K被落石砸中。（記者蔡政珉翻攝）

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