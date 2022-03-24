前棒球國手5刀刺死女友 法醫解剖釐清致命傷

涉嫌殺害女友的陰經龍現已被收押。（資料照）

2022/03/24 19:00

〔記者王善嬿／嘉市報導〕56歲前棒球國手、台電員工陰經龍，因罹癌心情不佳、與女友正談分手等因素，22日上午涉嫌持長約30公分水果刀刺殺張姓女友，張女身中5刀重傷，送醫急救不治；嘉義地檢署法醫今天進行解剖，初步發現死者被刺傷，其中1刀刺破心臟為致命傷。

警方調查，陰經龍與51歲張姓女友交往10多年，兩人均在台電嘉義區營業處配電中心上班，但不同辦公室，陰某疑因罹癌心情不佳、女友提分手，22日上午以送文件為由，到3樓辦公室找出張女，突然取出預藏水果刀刺向張女的胸、腹部，張女當場倒地、心肺功能停止，送醫急救仍不治。

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檢警相驗，張女右胸、右上臂、左側側胸、上腹部4個部位有5處銳器傷，今進行解剖，釐清其中1刀刺破心臟，為致命傷。

檢方22日晚間複訊，認為陰經龍涉犯刑法殺人罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，向嘉義地院聲請羈押。

嘉義地院法官認為，陰某經訊問後坦承犯行，並有現場採證資料佐證，足認犯罪嫌疑重大；審酌被告在工作場所殺害被害人，嚴重侵害被害人和公眾治安，犯罪情節重大，為避免被告逃亡准予羈押，但沒有禁止接見通信必要。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

檢察官、法醫今解剖，釐清張姓死者致命傷。（資料照）

犯罪被害人保護協會嘉義分會主委林文村（左二）、嘉檢書記官長吳國安（左一）今慰問被害張女的母親。（嘉義地檢署提供）

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