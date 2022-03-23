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    不滿分手 台電男員工刺死女友 兇嫌是前少棒三冠王陰經龍

    涉嫌刺殺女友的陰經龍曾是威廉波特少棒賽國手。（圖：警方提供）

    涉嫌刺殺女友的陰經龍曾是威廉波特少棒賽國手。（圖：警方提供）

    2022/03/23 05:30

    〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕曾代表我國參與美國威廉波特少棒賽世界賽，奪得世界冠軍的前國家代表隊「三冠王」球員陰經龍，現任職於台電嘉義區營業處配電中心，疑罹癌加上不滿張姓女友提分手，昨以拿文件為由，到三樓協力廠商辦公室找出張女，涉持卅公分水果刀刺殺張女五刀致死；警方趕到，逮捕呆坐在旁的陰男，依殺人罪偵辦，檢方訊後聲押。

    疑罹癌心情不佳 又與女友談分手

    警方調查，五十六歲陰男與五十一歲張女均已離婚，陰男是台電員工，張女是台電協力廠商員工，兩人同在配電中心工作，交往多年，陰男除罹癌心情不佳，兩人最近又正在談分手。昨天上午九點多，陰男到三樓辦公室找張女，隨即持刀朝張女胸、腹刺砍，旁人目睹驚叫連連。

    持水果刀 刺殺女友胸腹5刀致死

    消防救護人員到場時，張女已無呼吸心跳，送醫不治；陰男犯案後神情恍惚、呆坐現場地上，警方將他上銬逮捕。檢警相驗，張女右胸、右上臂、左側側胸、上腹部四個部位有五處銳器傷。

    台電嘉義區營業處副處長顏國俊表示，配電中心為工程單位，不會有民眾前往洽公，陰、張二人在不同的辦公室上班，陰男負責材料業務而與張女有業務往來；公司將視死者家屬需求盡力協助。

    據了解，陰男已在台電服務卅餘年，之前是台灣電力棒球隊球員，打了幾年球後轉任為台電人員。

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