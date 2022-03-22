嘉市配電中心爆情殺 前威廉波特少棒「三冠王」持刀刺死女同事

涉嫌殺人的陰姓台電員工，被起底國小曾代表中華隊出賽美國威廉波特少棒賽。（第一警分局提供）

2022/03/22 14:05

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市垂楊路台電嘉義區營業處配電中心，今上午爆發一宗情殺案，一名男員工陰經龍與張姓女員工為男女朋友，疑因男方罹癌、雙方正在談分手，陰男上班時突然持刀朝張女猛刺，導致胸口多處刀傷，到醫院前已無生命徵象，10點32分搶救不治。警方於現場查獲一把約15公分水果刀，並將陰男帶回長榮派出所偵辦。

據了解，涉殺人的陰姓男子國小時就是少棒隊成員，並曾在第33屆威廉波特少棒賽遠東區資格賽，擊出6支全壘打、15支安打及16分打點，被稱為三冠王，隨後入選中華隊赴美參加威廉波特少棒賽，拿下世界冠軍。

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台電嘉義區營業處副處長顏國俊表示，涉案雙方都是台電員工，配電中心為工程單位，並沒有民眾會前往洽公，並無民眾受影響，至於雙方是否正在交往、為何突發生凶殺案等，交由警方做後續調查，台電也會視死者家屬的需求盡力協助。

嘉義市消防局今上午9點20分左右接獲報案，台電配電中心有人身中刀傷，救護人員趕抵現場，發現女傷者胸口有多處刀傷，現場就沒有生命徵象，已送聖馬爾定醫院急救。

警方今上午獲報後趕抵現場，發現51歲張姓女子身中數刀，現場並發現呆坐一旁的56歲陰姓男子涉案重大，警方連忙將他逮捕，現場並查扣長約15公分水果刀。

警方了解，陰某與張女為男女朋友，近期正在談分手，且陰某患有癌症，今上午才持刀行兇，全案將朝殺人罪嫌偵辦。

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