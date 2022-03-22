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    首頁　>　社會

    前棒球國手涉殺女友罪嫌重大 檢方聲押陰經龍

    涉嫌刺殺女友的陰經龍今上午被警方逮捕，檢察官晚間訊後向嘉義地院聲請羈押。（警方提供）

    涉嫌刺殺女友的陰經龍今上午被警方逮捕，檢察官晚間訊後向嘉義地院聲請羈押。（警方提供）

    2022/03/22 23:58

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕轉任台電員工的56歲前棒球國手陰經龍，今疑因罹癌心情不佳又正與女友談分手，涉嫌持水果刀刺殺51歲張姓女友，嘉義地檢署檢察官晚間複訊後，認為其涉犯刑法殺人罪嫌重大、有逃亡之虞，向嘉義地方法院聲請羈押。

    嘉義地檢署今晚表示，檢察官訊問後認為被告陰某，涉犯刑法第271條第1項殺人罪，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上之罪，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

    警方調查，陰某與張女都離婚，兩人單身、交往成為男女朋友，陰某因罹癌心情不佳，加上雙方正在談分手，今上午以拿文件為名，到台電嘉義區營業處配電中心3樓協力廠商辦公室，找張女出面，隨即持長約30公分（含刀柄）水果刀朝張女胸、腹刺砍，旁人目睹驚叫連連。

    警、消獲報趕到時，張女倒臥血泊、無呼吸心跳，經送醫急救，上午10點32分宣告不治，而陰某刺殺女友後神情恍惚，呆坐在現場地上，警方將其上銬逮捕。

    檢警今傍晚初步相驗，發現死者右胸、右上臂、左側側胸、上腹部等4個部位有5處的銳器傷，詳細死因跟致命傷，將於24日解剖後，待解剖報告確認。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    51歲張女胸、腹遭刺砍重傷，到醫院前已無呼吸心跳。（民眾提供）

    51歲張女胸、腹遭刺砍重傷，到醫院前已無呼吸心跳。（民眾提供）

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