去年才釀大火臭翻潮州內埔 惡質業者改道南州堆廢材

環保局破獲一起非法廢棄物堆置案。（屏東縣環保局提供）

2022/03/24 16:54

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣環保局發現一處荒廢且偏僻的畜牧場遭人非法堆置廢棄木材，稽查人員經埋伏，赫然發現始作俑者竟是去年在萬巒鄉造成連日大火還死灰復燃的業者，稽查人員經過埋伏後收網逮捕移送法辦，環保局今天表示，全案因該名業者已是累犯，報請檢察官指示予以查扣犯罪工具，使惡質業者無法再犯。

2021年3月13日凌晨3時屏東縣萬巒鄉南進路1處廢木材堆積場，內部廢木材疑因乾燥而起火，當時天候極乾，更讓乾柴烈火的火勢一發不可收拾，延燒數個小時才被控制，但濃煙惡臭不斷飄散，讓原本空品就不佳的潮州、內埔及萬巒，空污程度是雪上加霜。

請繼續往下閱讀...

更慘的是，火勢還在15日晚間11時許死灰復燃，惡臭是連潮州、內埔居民都感到噁心想吐，火勢總計達19小時，環保局當時就已祭出罰則，但惡劣的業者罰不怕，竟在今年3月再度承接類似案件，將廢木材清運到南州鄉1處已荒廢的畜牧場空地堆置。

環保局透過科技執法，發現該畜牧場有異常出沒，透過科技設備進行監控與蒐證，發現又是該名莊姓業者重作馮婦，又到偏僻地點堆置廢木材，環保局除科技監控，還派稽查人員秘密觀察業者出現的時間及頻率，直到時機成熟進行埋伏。

經過連日埋伏，環保局稽查人員終於在3月22日下午3點發現又有曳引車載來滿滿的廢木材進場準備堆置，稽查人員立即衝上前進行包圍，並用稽查車擋住出入口，避免犯嫌駕駛車輛逃逸，現場查獲1部滿載廢木材準備棄置的曳引車，而現場推估已被堆置約10車左右的廢木材估重達40噸以上，屏東縣政府警察局東港分局也立即派警察前來支援。

該名莊姓業者顯然未受到去年大火事件的教訓，供稱現場所載送廢木材，以每車5千元代價要求業主委由他清運，並到鄉間偏僻地方堆置，由於業者非法堆置廢木材的行為已違反廢棄物清理法第46條刑責規定，因此當場帶回警局進行調查，並即移送屏東地檢署偵辦，而載滿廢木材的曳引車屬於犯罪工具，報請檢察官指示予以查扣，使業者無法再犯。

由於業者非法堆置廢木材的行為已違反廢棄物清理法第46條刑責規定，因此當場帶回警局進行調查，並即移送屏東地檢署偵辦，環保局指出，該名嫌犯非法收取廢棄物後，牟取不當得利再棄置的行為，已違反廢棄物清理法，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。目前這批廢棄物屬刑案證物，將待檢方指示清除。

屏東縣環保局強調，為嚴密阻絕非法棄置廢棄物行為，結合警察局執行天羅地網攔查專案行動，並使用科技設備進行科技執法，大幅提升辦案成效，環保局也會從廢棄物堆中翻找搜查相關跡證，在最短的時間內掌握涉案對象，自2019年8月執行天羅地網行動後，環保局累計已移送地檢署偵辦案件達57件，並查扣18部大型犯罪機具包括大貨車及怪手，捍衛屏東環境品質。

環保局破獲一起非法廢棄物堆置案。（屏東縣環保局提供）

環保局破獲一起非法廢棄物堆置案。（屏東縣環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法