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    每車5千元 男大生棄置廢棄物被逮

    20歲男大生以每趟5千元代價，駕駛貨車赴龍潭空地偷倒廢木材、裝潢廢料。（記者許倬勛翻攝）

    20歲男大生以每趟5千元代價，駕駛貨車赴龍潭空地偷倒廢木材、裝潢廢料。（記者許倬勛翻攝）

    2022/01/27 17:07

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市龍潭區誠實路上一處空地，月初起接連被人傾倒木材及裝潢建材廢棄物，被龍潭警方及市府環保局查獲，確認是20歲鄒姓男大生所為，鄒生坦承受僱於裝潢公司，以每車5千元代價承攬廢棄物清運，警訊後依違反廢棄物清理法將鄒生移送桃園地方檢察署，另由環局開鍘30萬元罰鍰。

    龍潭區從上個月至今已經查獲3起違反傾倒廢棄物案件，檢警懷疑是集團性犯罪，將擴大偵辦。

    龍潭警方本月初接獲檢舉，指不肖人士在誠實路空地偷倒廢棄物，日前會同環保局前往瞭解，當場發現鄒生載著廢棄物進場，查扣貨車、另起獲約百公斤的廢棄物，鄒生坦承犯案，地主則表示對此不知情。

    鄒生向警方供稱，因缺錢花用，加上寒假期間空閒，偶然在網路上瀏覽裝潢公司提供的打工機會，求職資訊僅寫「載送貨物」，後來面試得知一趟5千元，他隱約猜想涉及不法，仍難抵抗金錢誘惑，孰料第二趟就被抓包，直呼倒楣。

    桃園市環保局表示，根據廢棄物清理法，任意棄置廢棄物，可處6萬以上、30萬以下罰鍰，若涉及污染，則可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，呼籲民眾勿鋌而走險。

    20歲男大生以每趟5千元代價，駕駛貨車赴龍潭空地偷倒廢木材、裝潢廢料。（記者許倬勛翻攝）

    20歲男大生以每趟5千元代價，駕駛貨車赴龍潭空地偷倒廢木材、裝潢廢料。（記者許倬勛翻攝）

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