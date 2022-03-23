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    中警忙作梗圖… 綠議員促讓基層專心拚治安 市警局這樣回應

    民進黨台中市議員批評，警察局為提升滿意度，要基層製作圖卡，拜託民眾支持，要求應該讓基層專心拚治安。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨台中市議員批評，警察局為提升滿意度，要基層製作圖卡，拜託民眾支持，要求應該讓基層專心拚治安。（記者蘇金鳳攝）

    2022/03/23 22:52

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天召開臨時會大會，市議員江肇國指出，台中市警察局為提升治安滿意度，竟要求基層製作圖卡，拜託民眾支持，但媒體民調又顯示治安滿意度六都墊底，要求警察局應該讓基層回到崗位專心拚治安，而非為圖卡疲於奔命。

    警察局說，製作圖卡、上電視節目宣傳警察勤務成果等，是為將警察工作的辛勞、危險與破案績效等展現於民，讓民眾有感、了解且安心。而於LINE傳送早安圖問候已為民眾日常，製作犯罪預防圖卡供員警轉傳，可呼籲民眾防範各種犯罪、避免受害，圖卡由業務單位專業製作，尚不致於造成基層員警負擔。

    警察局說明，統計台中市全般刑案、暴力犯罪及竊盜犯罪等案件發生數，均逐年下降且破獲率逐年上升，整體治安狀況平穩，去年每10萬人口「全般刑案發生數」、「犯罪指標發生數」及「暴力犯罪發生數」等多項指標，在六都均為最低及次低，防治成效有目共睹。

    民進黨市議員江肇國、何敏誠、邱素貞、李天生、陳淑華、黃守達等人指出，台中市警察局製作問候圖，以警察執勤為底，內容是拜託民眾接到民調電話懇請支持，而20日媒體民調顯示「維護地方治安」台中排行六都最後一名。這做法不禁讓人聯想到民進黨市議員黨內初選，質疑警察為了治安滿意度民調拚宣傳的必要性。

    江肇國強調，不反對警察局製作圖卡、上電視節目宣傳警察勤務成果，但若要改善治安應提出更具體的對策。基層員警拚治安相當辛苦，且近期傳出多起超商外爭執毆打事件、行車糾紛導致亮出球棒等，民眾生活在治安恐懼中，警察局改善治安若要做到讓民眾有感，恐怕還需要更加努力，讓基層警察回到崗位拚治安才是比較妥當的做法。

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