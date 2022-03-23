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    加重酒（毒）駕處罰將嚴懲 台南6000人「黑名單」發通知警醒

    道路交通管理處罰條例加重酒駕處罰，南市交通局針對酒駕累犯寄發通知書加強宣導。（南市交通局提供）

    道路交通管理處罰條例加重酒駕處罰，南市交通局針對酒駕累犯寄發通知書加強宣導。（南市交通局提供）

    2022/03/23 09:53

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕道路交通管理處罰條例加重酒駕處罰，將自3月31日施行，南市交通局為預防酒駕累犯，特別針對近2年半以來約6000名酒駕違規受罰者寄發通知書，加強嚴禁酒駕宣導。

    交通局表示，新法規定累犯紀錄將從5年延長至10年，酒駕、毒駕、拒測兩次以上累犯者得公布姓名、照片及違法事實，提醒千萬不要酒駕，以免成為榜上黑名單，失了荷包又失面子。

    南市交通事件裁決中心因應這次道路交通管理處罰條例修法上路，已挑檔2019年7月1日至今（2022）年2月28日期間，曾違反道路交通管理處罰條例第35條第1項至第5項，有關酒駕、拒測違規者名單約6000人，包含行為地位在南市轄區內，以及台南市民於外縣市違規者，將以平信郵寄通知，加強新法修正宣導，並提醒切勿酒駕，共同維持行車秩序及安全。

    裁決中心指出，為有效遏阻酒（毒）駕的不當行為，強化公權力及彰顯維護公法上債權之決心，已與法務部行政執行署臺南分署合作辦理酒（毒）駕罰鍰專案移送強制執行作業，迄今已專案移送近3000件。

    裁決中心強調，民眾欠繳交通違規罰鍰，切勿心存僥倖或置之不理，若有積欠交通違規罰鍰應儘速繳納，否則除需額外負擔逾期罰鍰及強制執行必要費用外，將面臨被強制執行扣押薪水、存款或遭查封拍賣房地產及車輛的窘境。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    道路交通管理處罰條例加重酒駕處罰，將自3月31日施行。（記者洪瑞琴攝）

    道路交通管理處罰條例加重酒駕處罰，將自3月31日施行。（記者洪瑞琴攝）

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