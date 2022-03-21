車身晃得太厲害！騎士辯載水桶不穩 酒精檢知器讓他露餡

湯男酒後騎車搖晃被警方攔下。（警方提供）

2022/03/21 14:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市湯姓男子上週六凌晨騎車南屯區一段路段，因車速忽快忽慢、車身晃來晃去引起巡邏員警注意關心，湯男聲稱因將水桶放在腳踏板上才會重心不穩，還拍胸脯表示要上班怎麼會喝酒，但身上散發出的酒氣卻騙不了員警，一酒測果然超標，吃上公危官司。

台中市第四分局春社派出所員警林俞秀、林忠毅，當天凌晨獲報前往五權西路與向上路口處理交通事故，途中見一輛行駛在警車前方的機車，車速忽快忽慢、車身晃來晃去，引起員警注意上前關心，54歲湯姓騎士停車表示，因將水桶放在機車腳踏板上，導致負重太重，所以重心不穩，騎車才晃來晃去。

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惟女警林俞秀一靠近即聞到湯男身上散發著酒氣，湯男隨即改口聲稱係昨晚在家小酌飲酒，並拍胸脯表示自己要上班怎麼會喝酒，言談中卻頻頻猛灌礦泉水，心虛樣態表露無遺。

經員警用酒精檢知器初步檢測，檢知器隨即顯現飲酒反應，湯男眼看賴不掉只能乖乖施測，經檢測酒測值0.39毫克，明顯超過法定標準值，湯男當場懊悔不已，央求員警再施測一次，但為時已晚，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

春社所所長邱柏昌表示，酒駕新制上路以來，除了刑法修正外，道路交通管理處罰條例修正條文也嚴懲酒駕，增訂公路主管機關得公布再犯者姓名、照片及違法事實，再犯年限也從5年延長為10年，酒駕累犯同行乘客一併連坐加重罰款等規定，籲請民眾勿心存僥倖酒後駕車，一旦觸法得不償失。

而酒駕上路肇事害人害己，透過法律修正加上警察強力取締，貫徹酒駕零容忍決心外，民眾喝酒不開車的「觀念」建立，才是根本之道。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

經檢測酒測值超標，被依公共危險罪嫌送辦。（警方提供）

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