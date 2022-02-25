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    肇事拒酒測警方強制驗血 大法官宣告違憲

    大法官宣告警察強制抽血違憲。（記者吳政峰攝）

    大法官宣告警察強制抽血違憲。（記者吳政峰攝）

    2022/02/25 15:15

    〔記者吳政峰／台北報導〕「道路交通管理處罰條例」第35條規定，駕駛肇事後拒絕或無法接受酒測時，交警可委託醫院或檢驗機構「強制驗血」，但花蓮地院法官吳志強認為強制驗血干預人民基本權，應交給法官裁定，聲請釋憲。大法官25日為此作成第1號判決，宣告違憲。此號案決也是大法官會議解釋改制成憲法法庭判決後的第1號判決。

    司法院發言人張永宏與大法官書記廳廳長許辰舟指出，該規定牴觸憲法保障的人身自由、身體權、資訊隱私權，相關機關應在2年內完成修法，但在25日判決公告前，已實施採證程序而尚未終結的案件，仍依照該規定辦理。

    至於在修法完成前的過渡階段如何辦理？大法官說明，如果駕駛人肇事拒絕或無法接受酒測，交警應先請檢察官核發鑑定許可書才能強制驗血；但若情況急迫，交警可先委請醫療機構實施強制驗血，並於24小時內陳報檢察官許可；檢察官如果不允許，應於3日內撤銷。駕駛如果不符強制驗血，應於檢測後的10日內，向法院聲請撤銷。

    一名林姓男子2016年間酒後騎車，擦撞水溝後再擦撞電線桿，被救護車送醫診療，交警到場處理，見林男因傷而無法接受吐氣酒精測試，依照道交條例規定委請榮總玉里分院抽血檢測，測得血液酒精濃度273mg/DL。

    警方認定林男酒駕，移請花蓮地檢署偵辦，檢察官以觸犯公共危險罪提起公訴。

    吳志強審理後，認為警方在沒有法官或檢察官的准許下，即對林男進行強制驗血，做成干預人民基本權的重大干預，顯示道交條例第35條的設計有違憲之虞。

    吳志強強調，強制驗血違反法治國下的「法官保留」，亦與憲法正當法律程序的「令狀主義」不符，違反憲法保障人民的資訊隱私權與免於身心受傷的基本權。（15:30更新）

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