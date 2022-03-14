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    首頁　>　社會

    酒駕不起訴卻被開單 法官還公道撤銷重查

    酒駕不起訴，黃要求撤銷罰單，高雄高分院發回重審。（記者鮑建信攝）

    酒駕不起訴，黃要求撤銷罰單，高雄高分院發回重審。（記者鮑建信攝）

    2022/03/14 06:55

    〔記者鮑建信／高雄報導〕黃姓市民涉酒駕肇事，警方開罰3萬元，並被依公共危險罪嫌移送法辦，但經橋檢處分不起訴後，決定提起行政訴救濟，高雄高等行政法院認為警方未說明酒駕與車禍有關，撤銷罰單並發回重審。

    2020年12月14日上午11點多，黃駕駛轎車行經高雄市岡山區介壽東路與岡燕路前，與胡姓騎士發生擦撞，經警到場酒測值0.17mg/L，依公共危險罪罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，並開罰3萬元。

    承辦檢察官開庭調查後，認為被告沒有肇責，依法處分不起訴後，黃認為檢方已證明其清白，罰單及吊扣駕駛執照24個月應該失效，於是向高雄高等行政法院提起訴訟，要求法官幫他主持公道撤銷處罰。

    承辦法官指出，據道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則規定，酒駕酒精濃度達每公升0.15毫克以上，未超過每公升0.17毫克，且發生交通事故時，若未查明事故是否與酒駕有關而逕行開罰，顯然過於苛刻。

    又查，車禍肇事原因諸多，如疲勞駕駛、分心失神、疏忽輕率、車輛機械突故障，或因不熟悉道路狀況等各種原因而發生，未必皆肇因於酒後開車，原審並未說明黃肇事與酒駕有關，因此撤銷罰單並發回續查。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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